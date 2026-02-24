Detienen a Alan ‘N’, otro implicado en homicidio de Carlos Manzo

El fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó la detención de Alan “N”, implicado en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

En entrevista con medios, Torres Piña informó que Alan “N”, detenido ayer, 23 de febrero, era parte de quienes coordinaron las actividades para ejecutar el homicidio de Manzo, el 1 de noviembre del año pasado.

Según explicó el fiscal, Alan “N” trabajó de cerca con Baruc “N”, alias “Kaos”, la noche del homicidio de Carlos Manzo. Detalló que Alan “N” fue quien “movió a varios personajes” en el cuadro de la ciudad donde ocurrió el asesinato.

🚨 El fiscal de Michoacán informó sobre la detención de un nuevo implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de un hombre identificado como Alan “N”. pic.twitter.com/m7n3krR2Hm — Azucena Uresti (@azucenau) February 24, 2026

Incluso, el fiscal explicó que Alan “N” también está vinculado, junto con Baruc “N”, al homicidio nueve días después de Ramiro “N” y Fernando “N”, quienes, según la investigación, fueron quienes se encargaron de informar en tiempo real las acciones de Carlos Manzo el día de su asesinato.

Esto nos va a permitir ir cerrando el círculo de la información interna hacia Jorge Armando N que era el que coordinaba las actividades y uno de los autores intelectuales de estos hechos lamentables Carlos Torres Piña, fiscal General de Michoacán



Días atrás, Torres Piña había informado la detención de otros implicados, aunque no dio su identidad ni especificó el rol que llevaron a cabo el día del homicidio.

Hasta el momento, se cuentan 14 personas detenidas por el asesinato de Manzo.

