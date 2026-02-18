Asesinato de Manzo fue cometido por crimen organizado, insiste CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en asegurar que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, fue cometido por la delincuencia organizada, luego de que la viuda y actual presidenta municipal de la misma demarcación, Grecia Quiroz, presentó denuncias contra tres morenistas a los que señala como responsables del crimen.

El martes, Grecia Quiroz presentó denuncias contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, a quienes en vida Carlos Manzo responsabilizó si llegaba a ocurrirle algo.

Consultada sobre esto durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum reiteró que las indagatorias desarrolladas hasta ahora apuntan que el homicidio fue cometido por el crimen organizado.

Claudia Sheinbaum señaló que es la Fiscalía la que tiene que determinar quiénes fueron responsables y se pronunció por esperar a que el proceso concluya.

“Al poner una denuncia, pues la fiscalía tiene que determinar. Y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada. Pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades. Eso lo tiene que determinar la fiscalía del estado de Michoacán. Hasta ahora pues lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada”, dijo Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacioal.

