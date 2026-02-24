Pablo Lemus anuncia el regreso a clases en Jalisco; afirma que transporte público fue reactivado por completo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la entidad dio por terminado el “Código Rojo” activado tras los hechos de violencia recientes, al considerar que las condiciones de seguridad permitieron restablecer la actividad pública. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que el estado avanza hacia la normalización de sus operaciones cotidianas.

Según el posicionamiento oficial, la medida se tomó “debido al avance en la regularización de las actividades en el estado”, aunque se mantendrá instalada de forma permanente la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la coordinación operativa.

Después de levantar el Código Rojo esta mañana, las tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, el Mercado de Abastos y los servicios municipales y estatales, están operando con normalidad.



El servicio del transporte público se ha reactivado por completo en el AMG y Puerto… pic.twitter.com/NLCoI4zjTY — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 25, 2026

“Desde las primeras horas del día, se reactivaron actividades económicas, sociales y religiosas en todo el territorio jalisciense. Tiendas de autoservicio, comercios de conveniencia, el Mercado de Abastos, restaurantes y sucursales bancarias abrieron sin incidentes, mientras que el transporte público estatal operó con normalidad”, detallo.

Asimismo, servicios municipales como aseo público, mantenimiento de parques y jardines, alumbrado, mercados municipales y tianguis retomaron funciones. También volvieron a operar las rutas de transporte foráneo y las estaciones de servicio de combustible.

En el mensaje compartido, se precisó que la reactivación del transporte público ocurrió de manera completa en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, dos de las zonas más relevantes en materia económica y turística del estado.

El gobernador adelantó además que a partir del miércoles se reanudarán las clases presenciales en todos los niveles educativos. Incluso señaló que acudirá personalmente a una escuela primaria para acompañar el regreso de estudiantes a las aulas. Paralelamente, se retomarán actividades culturales, deportivas, religiosas y espectáculos públicos.

Durante su pronunciamiento, el mandatario agradeció la labor de corporaciones policiales, personal médico, Protección Civil, operadores del transporte público, empresarios y trabajadores de gobierno, pero dirigió un reconocimiento especial a la ciudadanía por su comportamiento durante la contingencia.

Finalmente, Lemus pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y continuar actuando “con confianza, unidad y solidaridad”, al tiempo que reiteró que las autoridades permanecerán en vigilancia permanente a través de la mesa de seguridad instalada en el estado.

MSL