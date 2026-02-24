Por violencia, mil pasan la noche en un zoológico

PERSONAL del Gobierno de Guadalajara, al entregar ayer alimentos a los refugiados.

MÁS DE MIL TURISTAS que quedaron varados y tuvieron que dormir en el Zoológico Guadalajara por los hechos violentos que se reportaron tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), regresaron ayer por la tarde a sus destinos.

Los turistas, originarios de distintos estados colindantes con Jalisco, como Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, llegaron muy temprano el domingo para disfrutar un día en familia; sin embargo, tuvieron que dormir en sus autobuses y vehículos y pasar la noche en el zoológico, luego de los hechos violentos que se reportaron en varios estados del país.

El Tip: LAS PERSONAS que permanecieron en el zoológico durmieron en el estacionamiento, en 21 autobuses, cinco furgonetas y cuatro vehículos particulares.

El Zoológico Guadalajara informó que es común que los visitantes de otras entidades tengan acceso antes de la apertura general del parque, por lo que los turistas ya estaban dentro cuando comenzaron las balaceras en distintos puntos de la capital de Jalisco.

“Estas personas venían en grupos de excursión, que es muy común que visiten el zoológico los fines de semana. A estos grupos se les permite ingresar antes de la apertura general del parque, por lo cual ya estaban en el interior cuando comenzaron los acontecimientos ya conocidos en la ciudad”, informó el zoológico.

También mencionó que, tras el cierre de las instalaciones, fue decisión de los turistas permanecer al interior del recinto, con el fin de resguardarse.

“Este grupo de personas permaneció en el interior del zoológico durante el horario habitual del parque. Al cierre de las instalaciones, estos visitantes expresaron la necesidad de permanecer en el zoológico debido a la incertidumbre sobre lo que podrían encontrar en las carreteras”, señaló.

De acuerdo con el parque, las personas recibieron atención médica, cobijas, agua, acceso a alimentos, fórmula láctea, leche y pañales durante la noche, en la que además estuvieron resguardados por corporaciones policiales.