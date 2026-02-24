Yucatán será sede de Congreso Brahman

Es encuentro más importante del mundo para esta raza bovina

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció que el Congreso Mundial de Brahman 2026, el encuentro más importante del mundo para esta raza bovina, se realizará en Mérida y se trata de un evento con más de 40 años de trayectoria internacional que reúne a los principales criadores, productores e investigadores del sector ganadero.

Al presentar este evento desde las instalaciones de la representación de Yucatán en la Ciudad de México, el mandatario dijo que este congreso convoca a entre cuatro mil y cinco mil participantes provenientes de países como Brasil, Australia, Sudáfrica, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Honduras, Panamá y muchos más.

El Dato: DESPUÉS DE 22 AÑOS regresa a Yucatán el Congreso Brahman, ahora en el marco del proyecto del Renacimiento Maya impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Añadió que la presencia de productores de distintas regiones del mundo fortalece el intercambio técnico y comercial, pero, sobre todo, proyecta a Yucatán como un referente en genética, sanidad, sostenibilidad y modernización del sector pecuario.

TE RECOMENDAMOS: Tras bloqueos y jornada violenta Se fugan 23 de penal en Vallarta

EL GOBERNADOR Joaquín Díaz Mena (c), ayer en la presentación. ı Foto: Especial

El gobernador expuso que del 10 al 15 de noviembre se desarrollarán conferencias magistrales, exposiciones de ejemplares de alto valor genético, subastas, talleres prácticos, mesas redondas y recorridos técnicos por ranchos y centros de investigación. También se presentarán avances en genética, alimentación, sanidad y nuevas tecnologías aplicadas al sector ganadero.

100 millones de pesos de derrama económica se esperan

“El Congreso Mundial Brahman se realizará en el marco de la vigésima novena Exposición Nacional Brahman del 6 al 15 de noviembre en la Feria de Xmatkuil Yucatán 2026. Esta coincidencia fortalece la agenda ganadera y convierte a Yucatán en el epicentro nacional e internacional del sector”, dijo el mandatario.

Añadió que se espera una derrama económica de entre 80 y 100 millones de pesos, que deriva de ocupación hotelera, consumo en restaurantes, servicios turísticos, transporte, comercio y contratación de proveedores locales, así como empleo y movimiento de la economía.

“Tenemos conectividad aérea, servicios turísticos consolidados y experiencia organizando congresos y exposiciones internacionales. Nuestra capacidad logística y nuestro clima de seguridad ofrecen condiciones adecuadas para visitantes nacionales y extranjeros”, destacó el mandatario.

Dijo que se trabaja para impulsar el “renacimiento” agropecuario con visión de largo plazo” y para que los productores tengan acceso a capacitación, innovación y mejores oportunidades comerciales.

El ejemplar de Brahman mexicano destaca por su desarrollo, tamaño, conformación, esqueleto y buen temperamento. ı Foto: Especial

El gobernador también agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al sector ganadero del estado, pues en coordinación con el Gobierno federal se ha logrado la reconstrucción de más de 700 kilómetros de caminos a las parcelas y a los ranchos de Yucatán.

Finalmente, el maestro Óscar Thomas Obregón, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, destacó que el Congreso Mundial de Brahman es una plataforma estratégica que brinda la posibilidad de elevar la competitividad, visibilidad y desarrollo del sector ganadero mexicano.

Además, Brahman es la raza cebuina de mayor distribución a nivel mundial y es una raza cosmopolita, con presencia en más de 55 países alrededor del mundo, destacó el directivo.