Implicado en asesinato del edil

Detienen a otro por caso Manzo

El detenido participó en el traslado de Baruc “N” alias El K-OS, presunto líder de una célula delictiva implicada en el homicidio del edil y que fue detenido el 23 de diciembre

PROTESTA en Tijuana el 15 de noviembre pasado, por el crimen de Carlos Manzo.
PROTESTA en Tijuana el 15 de noviembre pasado, por el crimen de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Alan Gallegos

EL FISCAL general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que fue detenido Alan “N”, otro presunto implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“El día de ayer se hizo una detención: la de Alan. Es uno de los participantes también del día primero de noviembre en estos hechos lamentables de Uruapan”, señaló a medios de comunicación.

El funcionario dijo que el detenido participó en el traslado de Baruc “N” alias El K-OS, presunto líder de una célula delictiva implicada en el homicidio del edil y que fue detenido el 23 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS:
El sobrino de la mandataria (izq.), en la única foto de 2023 que ha publicado con ella.
Batalla preelectoral en Campeche

Layda entra en choque ahora con… ¡su sobrino!

También habría trasladado a los adolescentes que participaron en el crimen, los cuales fueron hallados luego sin vida.

“Esto nos va a ir permitiendo cerrar el círculo de investigación entre la información interna de quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde hacia Jorge Armando ‘N’, que era quien coordinaba las actividades y uno de los autores intelectuales de este hecho lamentable”, detalló.

El 17 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que detuvo a tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Carlos Manzo.

Los detenidos pertenecían a una célula armada encabezada por El K-OS, quien operaba bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como El Licenciado, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y considerado uno de los autores intelectuales del crimen.

TE RECOMENDAMOS:
EN GUADALAJARA se reanudó ayer la mayoría de actividades.

Avanza Jalisco a la normalidad aunque con focos encendidos