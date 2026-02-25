Detienen a otro por caso Manzo

PROTESTA en Tijuana el 15 de noviembre pasado, por el crimen de Carlos Manzo.

EL FISCAL general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que fue detenido Alan “N”, otro presunto implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“El día de ayer se hizo una detención: la de Alan. Es uno de los participantes también del día primero de noviembre en estos hechos lamentables de Uruapan”, señaló a medios de comunicación.

El funcionario dijo que el detenido participó en el traslado de Baruc “N” alias El K-OS, presunto líder de una célula delictiva implicada en el homicidio del edil y que fue detenido el 23 de diciembre.

También habría trasladado a los adolescentes que participaron en el crimen, los cuales fueron hallados luego sin vida.

“Esto nos va a ir permitiendo cerrar el círculo de investigación entre la información interna de quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde hacia Jorge Armando ‘N’, que era quien coordinaba las actividades y uno de los autores intelectuales de este hecho lamentable”, detalló.

El 17 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que detuvo a tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Carlos Manzo.

Los detenidos pertenecían a una célula armada encabezada por El K-OS, quien operaba bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como El Licenciado, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y considerado uno de los autores intelectuales del crimen.