Evelyn Salgado fortalece a la Policía Estatal con más de 98 mdp de inversión.

Con el respaldo institucional a las fuerzas de seguridad del estado para seguir consolidando la paz en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda clausuró el curso de formación inicial para aspirantes a policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la Universidad Policial de Guerrero (UNIPOL), donde también entregó más de 10 mil piezas de uniformes y equipo táctico e inauguró el un nuevo edificio de pernocta en la institución con una inversión total superior a los 98 millones de pesos.

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, la mandataria estatal realizó la clausura oficial del curso de formación inicial aspirantes para Policía de Proximidad, Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, en el que egresaron 80 nuevos elementos, 39 mujeres y 41 hombres, quienes concluyeron una preparación física, técnica y académica, orientada al respeto absoluto de los derechos humanos, disciplina operativa y capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

La gobernadora, convocó a los nuevos elementos a no olvidar sus raíces, ideales y principios, y a desempeñarse con lealtad y compromiso hacia el pueblo de Guerrero.

En representación de la generación egresada, el policía Marino Nava González expresó que cuentan con una preparación sólida y el firme compromiso de contribuir a la paz del estado: “No le fallaremos gobernadora”, afirmó a nombre de los nuevos elementos quienes estuvieron acompañados por sus familiares.

Ahí mismo, la mandataria estatal junto con el secretario Daniel Ledesma, inauguró un nuevo edificio de pernocta para elementos en activo y cadetes con inversión cercana a 40 millones de pesos, destinado al descanso y pernocta de hasta 648 policías operativos.

Al recorrer las nuevas instalaciones, la titular del Poder Ejecutivo, constató que el inmueble cuenta con dormitorios equipados, baños, regaderas, depósito de armamento, así como servicio médico y dental, mejorando las condiciones laborales del personal.

Además, realizó la entrega de 343 chalecos balísticos y el mismo número de cascos de protección con una inversión de 8.1 millones de pesos, así como 9 mil 256 uniformes operativos completos, incluyendo camisola, pantalón, playera, cinturón, gorra y botas tácticas, con garantía de durabilidad con una inversión de 50.9 millones de pesos, fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Estatal.

La gobernadora subrayó que con esta inversión de más de 98 millones de pesos se consolida la dignificación policial como una acción prioritaria de su administración, al traducirse en mejores prestaciones, capacitación constante, infraestructura adecuada y equipamiento profesional para quienes diariamente protegen a las familias guerrerenses.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, reconoció el respaldo permanente del gobierno estatal hacia la corporación, destacando que desde el inicio de la administración se ha consolidado la profesionalización policial como política pública prioritaria.

Al evento asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera; la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Pilar Vadillo Ruiz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León; y el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, entre otros funcionarios estatales.

JVR