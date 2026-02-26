Indagan a policías de 3 municipios por participar en los narcobloqueos

FILTRO DE SEGURIDAD en la salida a Salamanca, el martes, en el blindaje de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga a las corporaciones policiales municipales de Ecuandureo, Jiquilpan y Sahuayo, por sus probables nexos con el crimen organizado, al estar presuntamente al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y participar en los bloqueos carreteros tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho.

En entrevista radiofónica, el fiscal general Carlos Torres Piña declaró que, tras la detención de 11 policías municipales de Ecuandureo, incluido el director de Seguridad Pública Municipal, ya se investiga a toda la corporación, incluidos los cinco oficiales que renunciaron tras los bloqueos del domingo.

El Dato: LAS CLASES se reanudaron ayer en todo Michoacán, excepto en los municipios de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila, donde se estima que aún hay riesgo para ciudadanos.

Agregó que los 11 elementos policiacos detenidos participaron de manera directa al proporcionar a los delincuentes información sobre los distintos bloqueos del domingo pasado tras el abatimiento del líder del CJNG.

“El lunes se hizo un recorrido por parte de elementos de la Guardia Civil y Defensa donde estaban retirando los últimos vehículos que fueron incinerados el día domingo, cuando de repente empezaron a recibir amenazas por diferentes líneas que les pedían se retiraran y dejaran como estaban los bloqueos, pero al ubicar las amenazas resulta que eran elementos municipales de Ecuandureo”, dijo el funcionario.

12 mil escuelas públicas y privadas normalizaron clases ayer en Michoacán

POR WHATSAPP. El fiscal detalló que, al revisar los celulares de los oficiales, se reveló que eran miembros de grupos de WhatsApp del Cártel Jalisco Nuevo Generación en los que actuaban como “halcones”, al dar información sobre los movimientos de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional.

“Ellos informaban cuántas camionetas iban, de qué color eran; de ahí salían los mensajes de ese grupo de WhatsApp y también para amenazar a los elementos de la Guardia Nacional y Defensa de que no movieran nada, por eso se tomó la opción de desarmarlos y entregarlos a la Fiscalía del Estado”, explicó el fiscal.

De igual forma, refirió que se les encontró entre sus pertenencias insignias del CJNG que usaban en uniformes, así como drogas.

“Se hace referencia de que ellos eran ‘halcones’ y pertenecían a este grupo; 10 de ellos eran de Jalisco y uno solo de Michoacán”, señaló.

El fiscal mencionó que también se averigua si el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Valencia, tiene alguna relación con Gerardo González Valencia, cuñado de El Mencho y líder del grupo criminal Los Cuinis.

SUCURSAL del Banco del Bienestar alcanzada por impactos de bala en Tarímbaro. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: EL GOBERNADOR Alfredo Ramírez declaró el martes que hubo policías que no actuaron durante los operativos del domingo.

El domingo anterior, tres tráileres fueron atravesados e incendiados en las inmediaciones de la caseta de cobro de Ecuandureo, obstruyendo la circulación y generando una rápida movilización de corporaciones de seguridad y auxilio.

Elementos de Protección Civil y bomberos municipales trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas y liberar la vía.

En otro punto de la misma localidad, una patrulla de Seguridad Vial fue incendiada mientras se encontraba estacionada frente a las oficinas de Tránsito del estado. A pesar de la magnitud de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

El fiscal estatal dijo que no solamente los policías de Ecuandureo son investigados, sino también los oficiales de Jiquilpan y Sahuayo, pues se presume que también participaron durante los bloqueos del domingo.

“Jiquilpan es otro de los municipios que se está revisando y por algunos enlaces que se tuvieron durante el domingo, también Sahuayo vamos a trabajar para poder tener una investigación más específica”, advirtió.

Torres Piña mencionó que incluso en el municipio de Jiquilpan ya hay un antecedente donde sicarios del CJNG se hicieron pasar por policías municipales con patrullas falsas.

“En Jiquilpan ya hay un antecedente: en el mes de septiembre se detuvo al comandante Arango, que subía videos de amenazas al Ejército; fue detenido el 14 de septiembre y tres días después los presuntos policías municipales que obstruyeron la detención fueron identificados como miembros del CJNG”, expuso.

ABATEN A EL R1. En otro tema, el fiscal también dio a conocer que Rubén Guerrero Valadez, El R1, hijo de El Tío Lako, fue otro de los criminales abatidos junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el mismo operativo realizado por el Ejército mexicano el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco.

Explicó que Rubén Guerrero Valadez no es el líder delincuencial señalado como autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez.

“Hay una confusión, porque ambos personajes son distintos y, a quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como El R1”, precisó.

El Tío Lako, además de ser uno de los fundadores del CJNG, era una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Nemesio Oseguera y una de las cartas más fuertes para la sucesión de su compadre El Mencho, en la dirección general del cártel.

De acuerdo con el fiscal Torres Piña, Rubén Guerrero Valadez fue sepultado el 24 de febrero en una comunidad de Tanhuato, de donde es originario, junto con su padre.

El Tío Lako es cabecilla de una facción conocida como Los Guerreros, que sostiene operaciones en los límites entre Jalisco y Michoacán, y es acusado de ser uno de los principales operadores del Rancho Izaguirre.