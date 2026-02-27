Se manifiestan por estudiante desaparecida

DECENAS DE ESTUDIANTES de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la manifestación de ayer.

FAMILIARES, amigos y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon ayer para exigir a las autoridades dar con el paradero de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, joven de 18 años de edad, quien desapareció el viernes 20 de febrero.

Unas 200 personas se congregaron para protestar en la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, en el centro de Cuernavaca, y posteriormente salieron rumbo al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

De acuerdo con sus familiares, la joven desapareció cuando abordó por la mañana la ruta 1 con dirección al campus Chamilpa de la UAEM en Cuernavaca, para tomar sus clases de manera normal en la Facultad de Contaduría, donde cursa el segundo semestre.

Su tío Ernesto Rivera dijo que alrededor de las 7:30 de la mañana se tuvo el último contacto con ella, en el cual informó que ya se encontraba en el campus.

“Se subió a la ruta 1, de ahí todavía se tuvo contacto con ella a la hora que llegó a la universidad y de ahí, después, como 7:30, ya no se supo nada de ella”, indicó.

Añadió que la fiscalía no les proporciona información sobre los avances de la investigación y también hay omisiones de las autoridades.

“Hoy venimos a marchar y manifestarnos porque la Fiscalía no da avances. Desde la tarde del viernes acudimos a la FGE para que se iniciara la denuncia por su desaparición; sin embargo, fue hasta las 5 de la mañana del sábado cuando nos atendieron. Desde entonces, la fiscalía no ha hecho nada, no hay avances, y otras autoridades tampoco; nadie nos atiende ni nos ayuda a buscarla, por eso nuestra desesperación”, señaló el tío.

La manifestación llegó a las oficinas de Palacio de Gobierno, donde salió el secretario de Gobierno Edgar Maldonado, a quien increparon para exigir que la administración estatal ayude a localizar a Kimberly y trabaje por la seguridad y la justicia de la comunidad universitaria.