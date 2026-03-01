Detienen a tres presuntos implicados en ataque a la Presidencia Municipal de Jiquilpan

Tres detenidos por su presunta relación con el ataque contra la presidencia municipal de Jiquilpan.

Fueron detenidos tres hombres por su presunta relación con el ataque armado contra la presidencia municipal de Jiquilpan, en Michoacán, ocurrido el pasado 22 de febrero durante la jornada de hechos violentos tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cinco días después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que elementos de la Guardia Civil interceptaron a los sospechosos mientras viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Jiquilpan–Sahuayo, a la altura de la comunidad de Francisco Sarabia.

En ese punto, los agentes aseguraron a los detenidos armas largas y cortas , cartuchos útiles, un inhibidor de señal, equipo táctico, teléfonos celulares y bolsas con aparente marihuana.

De acuerdo con la autoridad estatal, “derivado de acciones operativas y del análisis preliminar realizado tras su detención”, se determinó la posible participación de los tres hombres en el ataque al Palacio Municipal de Jiquilpan.

¿Cómo ocurrió el ataque a la presidencia municipal de Jiquilpan?

El ataque armado quedó registrado en video por los responsables, en paralelo a la violenta reacción del CJNG en distintos puntos del páis, en los que se reportaron enfrentamientos, quema de vehículos y negocios, así como bloqueos carreteros.

En la grabación, que ha sido ampliamente difundida en redes sociales, es posible apreciar el momento en el que un individuo, con un arma de fuego en ristre, dispara al Palacio Municipal de Jiquilpan, ubicado sobre la calle Diego José Abad.

“¡Dale, dale, dale!”, se escucha decir a uno de los involucrados, que desde la plaza central del municipio, el Jardín Zaragoza, presencia el ataque frontal a la fachada del edificio.

“¡Ahí te va, papi!”, grita el tirador, para luego realizar múltiples detonaciones. Enseguida, otro sujeto se suma a la agresión.

Aunque el ayuntamiento de Jiquilpan no se refirió explícitamente al atentado, a través de un comunicado informó la suspensión de actividades administrativas en la Presidencia Municipal y en dependencias locales para el 23 de febrero.

Renuncia director de Seguridad Pública de Jiquilpan

El pasado 28 de febrero, el presidente municipal de Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada, informó la renuncia de Israel de Jesús García Mosqueda a la dirección de Seguridad Pública.

En rueda de prensa, el alcalde afirmó que se trató de “un tema consensuado, analizado”, y detalló que el mando municipal notificó su decisión de separarse del cargo desde el miércoles 25 de febrero.

Olloqui Estrada atribuyó la renuncia al “desgaste” por la carga de trabajo, y tras reconocer a García Mosqueda “por los años y el servicio prestado”, y por “tener a un municipio tranquilo”, presentó a Juan José García Ochoa como nuevo director de Seguridad Pública de Jiquilpan.

Sin embargo, el relevo ocurre luego que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se investigan a las corporaciones de seguridad de Ecuandureo, Sahuayo y Jiquilpan por probables vínculos con el crimen organizado, específicamente con el CJNG, y por su presunta participación en los bloqueos carreteros del 22 de febrero.

“Jiquilpan es otro de los municipios que se está revisando y por algunos enlaces que se tuvieron durante el domingo, también Sahuayo vamos a trabajar para poder tener una investigación más específica”, advirtió el fiscal en entrevista radiofónica.

Torres Piña mencionó que en el municipio de Jiquilpan ya hay un antecedente donde sicarios del CJNG se hicieron pasar por policías municipales con patrullas falsas.

“En Jiquilpan ya hay un antecedente: en el mes de septiembre se detuvo al comandante Arango, que subía videos de amenazas al Ejército; fue detenido el 14 de septiembre y tres días después los presuntos policías municipales que obstruyeron la detención fueron identificados como miembros del CJNG”, expuso.

Con información de Alan Gallegos.

