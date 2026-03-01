Se desploma estructura de varillas en obra de Línea 4 del Metro en Monterrey

Parte de las obras de las nuevas líneas en Monterrey

Un accidente en las obras de la Línea 4 del Metro dejó como saldo cuatro trabajadores lesionados la madrugada del domingo en Monterrey, luego del colapso de una estructura en proceso de construcción.

El incidente ocurrió poco después de las 02:00 horas en un tramo ubicado a la altura de la colonia Obispado, donde se desarrollan trabajos sobre los márgenes del Río Santa Catarina, específicamente en la Avenida Constitución.

De acuerdo con los primeros reportes, los obreros realizaban labores de vaciado en una de las columnas que formarán parte del viaducto elevado cuando, presuntamente, la estructura de varillas no resistió la carga y terminó por vencerse. El desplome provocó que los trabajadores cayeran desde una altura aproximada de ocho metros, quedando lesionados en el sitio.

#DeMadrugada



🚨🚑💥#Monterrey. #NL Una estructura de la Línea 4 del Metro en la avenida Constitución, en Monterrey, se desplomó esta madrugada, dejando un saldo de cuatro trabajadores lesionados. pic.twitter.com/ZllJNsmV6L — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) March 1, 2026

La emergencia generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y personal médico. Elementos de la Cruz Roja Mexicana, junto con personal de la Secretaría de Salud Estatal, brindaron atención prehospitalaria a los afectados. También acudieron rescatistas de una empresa privada y personal de seguridad de la obra para apoyar en las maniobras.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, los cuatro trabajadores fueron trasladados al Hospital Universitario para su valoración médica. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

Luego del accidente laboral, las actividades en la zona fueron suspendidas de manera temporal mientras se revisan las condiciones de seguridad y se determinan las causas exactas del colapso.

Por su parte, el gobierno de Nuevo León, confirmó que las heridas de los trabajadores no ponen en riesgo su vida.

“Cinco trabajadores de la subcontratista Steeltek resultaron con contusiones y heridas, sin que se registraran lesiones que pusieran en riesgo su vida. Todos fueron valorados por personal paramédico y trasladados a una clínica, donde fueron dados de alta, permaneciendo bajo seguimiento médico preventivo”, se lee en el documento.

🚇 El Gobierno de Nuevo León aclaró que los cinco trabajadores lesionados en la Línea 4 del Metro no corren riesgo vital. El incidente ocurrió durante el vaciado de concreto en la Estación Obispado por una falla en los puntales, que provocó el colapso de la cimbra. #MetroNL pic.twitter.com/242b4nVLBx — Quadratín Nuevo León (@QuadratinNL) March 1, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT