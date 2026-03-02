Armada neutraliza dos narcolaboratorios en Durango con más de 21 mdp en insumos ilícitos

Acción de seguridad de la Marina en imagen de archivo

La Secretaría de Marina localizó, inhabilitó y desmanteló dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado de La Galancita, en el estado de Durango, en un operativo que la institución calificó como “un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada” valuado en aproximadamente 21 millones 404 mil 917 pesos.

El primer laboratorio, el de mayor escala, concentraba una vasta reserva de productos químicos industriales: alrededor de mil litros de ácido clorhídrico, dos mil 200 litros de cloro, 200 litros de tolueno, 600 litros de alcohol bencílico y 600 litros de solvente, además de mil 900 kilogramos de carbón, mil kilogramos de sosa cáustica y una caja de mil kilogramos de cianuro, sustancia altamente tóxica utilizada en procesos de síntesis de drogas como la metanfetamina.

El sitio también contaba con cuatro reactores, dos molinos de aluminio y 23 tanques de gas LP, lo que evidencia una operación de producción a escala industrial.

Personal de la Secretaría de Marina, en un narcolaboratorio, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El segundo laboratorio reveló una etapa más avanzada del proceso: en él se hallaron aproximadamente 200 kilogramos de producto terminado con características similares a la droga conocida como cristal, junto con mil 750 litros del precursor químico P2P —pilar en la fabricación de metanfetamina—, 300 litros de ácido fórmico, 60 kilogramos de cianuro, así como un reactor, un destilador y dos condensadores.

De acuerdo con el parte oficial, “lo anterior fue inhabilitado en su totalidad, para evitar su reutilización en la producción de droga”, con lo que la Marina busca cortar de raíz la cadena de producción antes de que las sustancias lleguen a los mercados de distribución.

La Armada señaló que el aseguramiento contribuye a “la seguridad de las familias mexicanas” y reafirmó su “compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, paz y bienestar de la población”.

La dependencia no precisó la fecha exacta de los operativos ni informó sobre detenciones vinculadas a los inmuebles asegurados. El comunicado fue emitido desde Topolobampo, Sinaloa, sede de la Novena Región Naval.

Elementos de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT