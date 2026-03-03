Detienen a pieza clave en asesinato de Manzo

En una acción conjunta de seis corporaciones de seguridad, la madrugada de este lunes fue detenido Gerardo “N”, alias El Congo, señalado como integrante de la célula criminal que atentó contra el presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo.

La detención fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, donde informó los detalles del operativo ejecutado en las primeras horas de este día en territorio michoacano.

El Dato: LA APREHENSIÓN se realizó tras un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro de Apatzingán, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán encabezó la operación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: En Oaxaca Cae alcalde por asesinato de exmunícipe

Según información oficial, El Congo es señalado de participar en múltiples delitos en el municipio aguacatero: extorsión a productores de aguacate y limón de la región, agresiones contra grupos rivales y homicidios.

Las investigaciones lo ubican como pieza clave en el ataque directo que acabó con la vida del alcalde el pasado 1 de noviembre de 2025 en la plaza central del municipio de Uruapan.

1 mujer de 23 años fue detenida junto con El Congo

El detenido habría operado bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado, quien fue capturado en noviembre de 2025 en un operativo previo. La detención de El Congo representa un nuevo golpe para consumar desmantelamiento de esa misma estructura criminal.

Al referirse a la detención, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que esta acción permitirá avanzar en el esclarecimiento del crimen de Manzo.

Agregó que el expediente sigue abierto y se analizan todas las líneas de investigación, por lo que felicitó al titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, y a las fuerzas federales.

“La detención se hizo tal como señaló Omar García Harfuch. Fue una investigación y una orden de aprehensión cumplimentada por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Creo que esto es muestra de lo que señalábamos el viernes. La investigación está abierta, sigue su curso, seguimos jalando todas las líneas de investigación y hay todo un despliegue permanente en este tema. Yo celebro y felicito al fiscal, a Carlos Torres Piña; a Omar García Harfuch, a toda la Mesa de Seguridad Nacional, por esta nueva detención que seguramente nos generará más información para llegar al esclarecimiento total del caso”, dijo el mandatario estatal.

Apenas el martes pasado, el fiscal general de Michoacán informó que se detuvo a Alan “N”, otro presunto implicado en el asesinato del finado alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

“El día de ayer se hizo una detención: la de Alan. Es uno de los participantes también del día primero de noviembre en estos hechos lamentables de Uruapan”, señaló a medios de comunicación.

El fiscal dijo que el detenido participó en el traslado de Baruc “N” alias El K-OZ, presunto líder de la célula delictiva que participó directamente en el homicidio del edil y que fue detenido el 23 de diciembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También habría estado involucrado en el traslado de los adolescentes que participaron en el crimen y quienes días después fueron localizados sin vida.