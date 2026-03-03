Gobernadora viajera: Layda ha gastado 1.2 mdp en 150 salidas

LA GOBERNADORA de Campeche, Layda Sansores (de cabello pintado), antes de partir hacia Ámsterdam, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en agosto pasado

Desde el inicio de su administración en 2021, hasta el 14 de enero de 2026, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se ha caracterizado por sus frecuentes viajes, pues ha realizado 150 recorridos —en su mayoría a la Ciudad de México—, en los cuales ha gastado un millón 183 mil 18 pesos.

De acuerdo con la información planteada como respuesta a una solicitud vía transparencia, la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora de Campeche indicó que la mandataria morenista ha viajado en 150 ocasiones por comisiones dentro y fuera del país.

El Dato: LAYDA SANSORES viajó a Ámsterdam en su cumpleaños 80, mientras su cuarto informe de Gobierno fue entregado por la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, al Congreso.

Sin embargo, en la relación de viajes entregada a La Razón no especifica cuáles de los viajes se realizaron en avión o qué tipo de transporte utilizó la mandataria local.

Tampoco se informa la fecha de cada viaje, ni el motivo de la comisión, así como el desglose de gastos por alimentación, hospedaje y viáticos, como solicitó este diario.

El costo total de los viajes fue lo que gastó únicamente la gobernadora Sansores, ya que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Campeche, “no se cuenta con información o documentación en las que se advierta que en los traslados antes descritos haya asistido algún tipo de acompañante”.

113 viajes de la mandataria estatal fueron a la CDMX

A partir de octubre de 2021 y hasta enero de 2026, la gobernadora suma 52 meses de su gestión en los cuales ha realizado 150 viajes, que en promedio son casi tres por mes, en un estado en el que la actividad económica está en retroceso año con año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Campeche, el gasto de los viajes de la mandataria representa el 15 por ciento del total asignado para el 2026 a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado, cuyo monto es de 7 millones 650 mil 353 pesos.

También representa el 45 por ciento del total asignado a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, cuyo presupuesto para el 2026 fue de 2 millones 621 mil 580 pesos.

Según la información compartida por el Gobierno de Campeche a La Razón, de los 150 viajes que hizo la gobernadora, 113 fueron en la ruta Campeche-México-Campeche; es decir, el 75 por ciento de sus recorridos fueron a la capital del país.

El resto corresponde a estados como Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Guerrero, y únicamente se menciona un destino al extranjero, que fue a Guatemala.

ÁMSTERDAM EN FAMILIA. La mandataria estatal se ha caracterizado por sus periplos, ya que el pasado 8 de agosto se volvió blanco de críticas por el viaje que realizó a Ámsterdam, en Países Bajos, con motivo de su cumpleaños número 80, a solamente dos días de presentar su cuarto informe de labores ante el Congreso de su estado.

Las críticas también surgieron porque Ámsterdam es considerada una ciudad cara, especialmente en comparación con otros destinos europeos, según algunos sitios web de viajes.

En esa ciudad, los precios de alojamiento, comida, transporte y actividades turísticas suelen ser más altos que el promedio europeo.

Tras las críticas, Layda Sansores San Román aseguró que pagó el viaje con recursos propios y que se trasladó en un vuelo comercial, y afirmó que, “digan lo que digan los demás”, su viaje a Ámsterdam contó con la autorización del Congreso estatal.

“Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen. Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida”, dijo.

“Lo pasé con ellas, con mis otros dos hijos, mis hermanas y parte de mi tribu que alcanzó a llegar. Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren, digan lo que digan los demás”, expresó la gobernadora de Campeche.

Las críticas por el viaje parecieron no importarle a la mandataria, ya que días después publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando junto a una de sus hijas, mientras la graba su hermana Laura Sansores.

SU SECRETARIA, TAMBIÉN. No solamente a la gobernadora se le ha criticado debido a su gusto por los viajes, ya que recientemente también fue señalada la titular de la Secretaría de Turismo de Campeche, Adda Solís Peniche, quien reveló que el viaje a España con motivo de la Feria Internacional de Turismo 2026, realizada en Madrid, tuvo un costo de un millón de pesos y solamente fue acompañada por dos funcionarios cuyos nombres se reservó.

Al ser abordada por medios locales, Solís Peniche dijo que el viaje a España “no fue un tour”, sino fue para generar turismo en la entidad; sin embargo, no dio respuesta sobre los logros alcanzados o los resultados de dicho periplo.

“No es un tour, ojalá tuviera tiempo de vacacionar, pero ahorita la prioridad es promocionar el turismo, el número exacto no lo tengo ahorita, pero se gastó arriba de un millón de pesos, pero está en transparencia”, dijo.

La funcionaria estatal agregó que “tiene alrededor de 15 millones de pesos para invertir en promoción turística” y presumió el Plan de Promoción Turística de Campeche, el cual incluye “autobuses ADO brandeados”.