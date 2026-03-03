Gobierno de Hidalgo y SICT firman convenio para proteger la imagen urbana.

En el marco de las Rutas de la Transformación y con el compromiso de recuperar el orden y la armonía de los espacios públicos, el gobernador Julio Menchaca Salazar testificó la firma del convenio de coordinación contra la Contaminación Visual, Imagen Urbana y Protección del Paisaje entre el Gobierno de Hidalgo y la federación, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“¿Qué pretendemos con este convenio?, unir fuerza entre los gobiernos federal, estatal y municipales para ponerle orden a un aspecto que no ayuda al entorno, que contamina el entorno visualmente y que genera un constante peligro”, expresó al lamentar que en el transcurso del tiempo se ha instalado publicidad ilegal en vialidades y derechos de vía en la entidad.

Por lo anterior, el acuerdo permitirá a la administración estatal —a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible y la Secretaría de Seguridad Pública— trabajar de manera coordinada con la Dirección General del Centro SICT Hidalgo para identificar y retirar anuncios, letreros y estructuras colocadas sin autorización en carreteras, puentes y espacios públicos.

Tras refrendar su compromiso con la recuperación del espacio público y fortalecer el sentido de comunidad, Menchaca Salazar anunció tres nuevos proyectos de infraestructura para el municipio de San Agustín Tlaxiaca: la construcción de pavimentación asfáltica en la avenida Hombres Ilustres, la perforación de un pozo para agua potable en Nueva Tlaxiaca y la construcción del acceso a la avenida Benito Juárez.

Por su parte, Pablo Octavio Olvera Sánchez, director del Centro SICT Hidalgo, coincidió que este convenio representa un paso firme en la construcción de ciudades más limpias, seguras y ordenadas, procurando la protección del medio ambiente, la mejora de los accesos urbanos y el fortalecimiento de la seguridad de vialidades; además, informó que este año se invertirán más de 7 mil 44 millones de pesos en Hidalgo para fortalecer la infraestructura y realizar acciones para mitigar los efectos de la vaguada monzónica.

Respecto a los proyectos impulsados por el gobierno de Hidalgo en San Agustín Tlaxiaca, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que en lo que va de la actual administración se han destinado más de 200 millones de pesos, considerando los tres anuncios presentados para este 2026.

Mónica Patricia Mixtega Trejo, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoció la importancia de atender la contaminación visual que se ha generado con el paso del tiempo, pues indicó que en la carretera a Mineral del Chico se han retirado más de 60 anuncios publicitarios irregulares, mientras que, de Pachuca a Ciudad de México —en el tramo Téllez-Tolcayuca—, fueron más de 150 estructuras ilegales.

Finalmente, Mario David Medina Hernández, presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca, agradeció que la obra pública en la demarcación continúe y aseguró que seguirá trabajando de la mano con la administración del gobernador Julio Menchaca para enfrentar los desafíos que se presenten.

