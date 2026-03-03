Mara Lezama toma protesta a mil 200 comités ciudadanos activos en el Consejo de Paz y Justicia Cívica en Quintana Roo.

Con la presencia de autoridades federales de la Secretaría de Gobernación y del DIF Nacional, la gobernadora Mara Lezama encabezó la instalación formal del Consejo Estatal y de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica de Quintana Roo, órgano colegiado creado mediante decreto publicado el 12 de enero de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia y consolidar comunidades más seguras desde el territorio.

“Hoy venimos a tomarnos de la mano, a hacer una reflexión de qué hacemos desde nuestras trincheras; venimos como gobernantes a saber si la política pública que decidimos está basada en los datos y en el bienestar de nuestra gente; no como era antes, que era basado en los negocios y cochupos y lo que dejaba dinero al gobernante. Hoy la responsabilidad es inmensa, creo en la paz, creo en trabajar en los orígenes de las violencias, creo en acabar con las actitudes autodestructivas”, expresó la Gobernadora.

Durante el acto protocolario, junto con Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México; de Clara Luz Flores Carrales, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la misma secretaría; y de María del Rocío García Pérez, titular del DIF Nacional, la Gobernadora destacó que la construcción de paz se sostiene en la justicia cívica, el diálogo comunitario, la mediación y el respeto a los derechos humanos.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la gobernadora Mara Lezama subrayó que este esfuerzo marca una nueva etapa en la política pública de seguridad, al priorizar la participación social y la coordinación institucional.

El Consejo integra a 18 instituciones estatales y federales, los 11 municipios, así como representantes de la academia, organizaciones sociales y liderazgos comunitarios. Su labor beneficiará a 2 millones 141 mil 82 habitantes, es decir, a toda la población de Quintana Roo, mediante estrategias orientadas a fortalecer la convivencia social y atender las causas que generan violencia.

La Gobernadora señaló que este modelo se alinea con la estrategia nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en la reconstrucción del tejido social, la prevención y la participación comunitaria como ejes fundamentales de la seguridad.

En su intervención, Mara Lezama explicó que el nuevo órgano tendrá entre sus responsabilidades formular recomendaciones de política pública; diseñar e implementar el Plan Estatal de Construcción de Paz y Justicia Cívica; coordinar programas de prevención de la violencia y reparación integral; e impulsar mecanismos de mediación comunitaria y justicia restaurativa.

Asimismo, generará indicadores para evaluar resultados, promoverá diagnósticos territoriales, campañas de cultura cívica y programas de capacitación en prevención y derechos humanos. Su naturaleza será estratégica y preventiva, con autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones, complementando el trabajo de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales.

En ese contexto, se destacó que el municipio de Benito Juárez representa un punto estratégico para la implementación de modelos de prevención y mediación comunitaria, debido a su acelerado crecimiento urbano y su relevancia social y económica en el estado.

Asimismo, destacó la presencia de la ingeniera Dulce Ivette Pat Puc, representante del liderazgo de las mujeres indígenas, de las mujeres mayas de Quintana Roo, que fortalece esta agenda de paz y justicia para el estado.

La titular del Ejecutivo añadió que el trabajo del Consejo permitirá fortalecer la eficacia del gasto público destinado a seguridad, particularmente el presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2026, superior a 4 mil 260 millones de pesos, orientándolo hacia estrategias integrales de prevención y construcción de paz.

Finalmente, Mara Lezama afirmó que, en un contexto global marcado por tensiones y conflictos, Quintana Roo envía un mensaje claro: la paz es el camino. “Los pueblos que prosperan son aquellos que colocan la paz como cimiento de su desarrollo”, expresó al reiterar el compromiso de su gobierno con una visión moderna de gobernanza basada en el diálogo, la corresponsabilidad social y la justicia cívica.

Al dar la bienvenida al evento desarrollado en el parque Los Gemelos, la presidenta Ana Paty Peralta expresó que los comités municipales están dando un paso histórico para fortalecer la corresponsabilidad en la construcción de paz. “En Cancún creemos firmemente que desde cada colonia se puede sembrar paz, que cada comité vecinal puede ser un semillero de convivencia, que cada acción comunitaria, por pequeña que parezca, suba un entorno más seguro y más justo”.

Al explicar los alcances del Consejo Estatal y de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez destacó que no solo se cumple un protocolo, sino activando el corazón de la estrategia de seguridad: la participación ciudadana y la atención a las causas, pues en este gobierno humanista con corazón feminista la seguridad no se decreta desde un escritorio, sino se construye a ras de piso, en cada colonia, en cada comunidad, en cada casa y en cada esquina.

En relación con este evento, la subsecretaria Rocío Bárcena felicitó al gobierno de Quintana Roo, a los gobiernos municipales, a todos quienes integran estos consejos porque están convencidos que para empezar a construir paz hay que dar un paso firme y fuerte, y se construye de manera cotidiana, dignificando a las personas, mirando al vecino, aprendiendo a sufrir lo que él sufre y a disfrutar lo que ellos disfrutan.

En su turno, la directora Nacional del DIF, María del Rocío García Pérez deseó éxito al trabajo que está por venir, porque todo mundo desea que haya paz, que los hijos salgan tranquilos, que las familias salgan a las calles en paz para realizar sus actividades. “El triunfo de ustedes es el triunfo nuestro, de México”, citó.

También participaron en esta ceremonia Santiago Seguí Amortegui, titular de la Unidad de Mesas de Paz de la Secretaria Gobernación de México; Raciel López Salazar, Fiscal General de Quintana Roo; magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Christian Pérez Tejeda, coordinador estatal para la Construcción de Paz en Quintana Roo; Carlos Tovilla Padilla, titular de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo, así como presidentes y presidentas municipales de Cozumel, Othón P. Blanco, Isla Mujeres, Bacalar, José María Morelos, Tulum, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

JVR