Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cómo consultar el estatus?

El Programa de Desarrollo Social del Estado de México Mujeres con Bienestar brinda un apoyo económico a las mujeres de 18 a 59 años que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar sus ingresos.

Las mujeres de entre 18 y 59 años de edad que residan en cualquiera de los 125 municipios del Edomex pueden ser acreedorar del apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos de Mujeres con Bienestar.

El programa; además del apoyo económico, también brinda asistencia dental, asistencia psicológica, asistencia nutricional, asistencia financiera, asistencia oftalmológica, capacitación y certificación digital, y asistencia legal.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Cómo consultar el estatus de Mujeres con Bienestar?

Si realizaste tu registro para recibir el apoyo económico de Mujeres con Bienestar Edomex, así es cómo puedes consultar el estatus del proceso, y para esto requieres contar con el folio que fue arrojado al concluir el pre-registro.

Para checar el estatus de Mujeres con Bienestar puedes realizar una llamada telefónica al número 55 9370 1223, o si lo prefieres, el estatus también puede ser consultado en línea.

Si prefieres revisar el estatus en línea del registro que realizaste, debes ingresas a la página oficial de Mujeres con Bienestar, en donde debes ingresar tu número de folio y el número de celular que indicaste al momento de realizar el pre-registro.

Posteriormente debes dar clic en la casilla No soy un robot, y luego debes dar clic en Continuar para que el sistema pueda mostrarte en qué etapa del proceso se encuentra tu solicitud.

Tarjeta Mujeres con Bienestar ı Foto: Captura de pantalla

Las etapas del proceso de selección de Mujeres con Bienestar pueden ser Solicitud concluida, que quiere decir que continúas en lista de espera; o En Proceso, lo que significa que ta tienes una cita asignada.

En caso de que tu solicitud aparezca en proceso, debes consultar la fecha y lugar que te arroja el sistema para que acudas a entregar tus documentos, para que puedan realizar la entrega de tu tarjeta.

Una vez que tengas tu tarjeta de Mujeres con Bienestar debes activarla para poder recibir el apoyo económico, y esto puedes realizarlo por medio de la App Mujeres con Bienestar, en la que puedes ingresar el correo y contraseña que utilizaste cuando hiciste la solicitud.

