Castigarán a morenista por expresarse

LA COMISIÓN Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) abrió un procedimiento sancionador de oficio contra Benjamín Mendoza, director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), por declaraciones contra el senador morenista Raúl Morón, por lo que le impuso una medida cautelar.

“El senador (Morón) ha perdido, por lo menos en la narrativa y en la percepción de la ciudadanía, simpatía cuando se habla de ella, cuando el senador (…) compite en encuestas contra Grecia Quiroz, hay un porcentaje —y no me lo estoy inventando, son las encuestas que su equipo ha hecho públicas— que se cae de él y que se va para Grecia Quiroz, (quien) sube al segundo lugar y le saca tres puntos porcentuales. Las encuestas se pueden equivocar, pero lo cierto es que ella lo ha tratado de capitalizar”, declaró el directivo.

La CNHJ consideró que los dichos de su militante pueden acarrear “mala imagen para el instituto político, la falta de unidad y se alejan de todo lo establecido dentro de la normativa interna”.

El partido guinda ordenó al funcionario michoacano abstenerse de “realizar, emitir, difundir o publicar, en cualquier medio de comunicación o red social, declaraciones, comunicados o cualquier otro material que constituya actos de denostación, calumnia, o que demeriten el desempeño o la imagen de los dirigentes, militantes, representantes populares, órganos del partido o al partido en general, mientras se resuelve el presente procedimiento sancionador”.