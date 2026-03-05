Confirman primera muerte por sarampión en Sinaloa; suman 34 decesos en el país desde 2025

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó este jueves 5 de marzo de 2026 la primera muerte por sarampión en la entidad, registrada en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con el funcionario, la víctima fue una mujer de 34 años originaria de Nayarit, quien trabajaba en labores del campo en el sur del estado. Los primeros reportes indican que el contagio habría ocurrido a través de su hijo, un bebé de un año que contrajo el virus previamente.

Medios locales señalaron que la mujer no contaba con la vacuna contra el sarampión y además padecía diabetes, condición que pudo haber agravado su estado de salud.

¿Cuántos casos van?

Según el Informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 4 de marzo de 2026, Sinaloa acumula 209 casos confirmados en los primeros meses del año. La cifra contrasta con los 90 casos registrados durante todo 2025 en la entidad.

Este fallecimiento se suma al reportado un día antes en Jalisco. Con ello, el país acumula 34 muertes por sarampión desde 2025, distribuidas en los estados de Chihuahua (21), Jalisco (4), Sonora (1), Durango (2), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).

De ese total, siete muertes se han registrado durante 2026, en Jalisco (2), Michoacán (1), Guerrero (1), Durango (1), Tlaxcala (1) y Sinaloa (1).

En la capital del país, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman Zylberman, informó que se investigan dos posibles muertes relacionadas con sarampión.

“Como hemos reportado, aquí hay una sola defunción confirmada con una dictaminación postmortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y dictaminación”, señaló.

Autoridades sanitarias informaron que en el país se han aplicado 21 millones de vacunas contra el sarampión.

MSL