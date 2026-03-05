Incendio en obras de la Línea 6 del Metro en Guadalupe, Nuevo León

La noche del jueves 5 de marzo de 2026, se registró un incendio en la construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, sobre las avenidas Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información oficial de Metrorrey, el fuego se originó en una máquina generadora de electricidad, utilizada para abastecer energía a la obra, lo que provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Pese a explosión e incendio de maquinaria en obras de Línea 6 del Metro en avenidas Miguel Alemán y Las Américas de Guadalupe, Nuevo León, Mariana Rodríguez dijo en redes que se quemó un foco, no Metro.

Agregó comunicado de Metrorrey de fuego en torre de iluminación "externa". pic.twitter.com/jChmnRhssG — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 6, 2026

Elementos de Bomberos del municipio de Guadalupe y de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar para controlar las llamas y enfriar la zona, evitando que el incendio se propagara a otras áreas de la construcción.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y los trabajadores de la obra se encuentran a salvo. La vialidad en la zona fue afectada de manera temporal mientras se atendía la emergencia.

Informaron que la causa preliminar del incidente se relaciona con la falla de la maquinaria eléctrica, descartando riesgos mayores para la comunidad. Las autoridades continuarán con los protocolos de seguridad y revisiones necesarias para garantizar que la obra siga de manera segura.

Este incidente ocurre en el contexto de los avances en la construcción de la Línea 6, un proyecto estratégico para ampliar el transporte público en el área metropolitana de Monterrey. Las autoridades han reiterado su compromiso de supervisar cada etapa de la obra para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos de la zona.

