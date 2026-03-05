Matan a líder de ganaderos en Colima

EL PRESIDENTE de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc, Colima, Samuel Rodríguez, fue asesinado a balazos durante la noche del martes pasado.

La Fiscalía General del Estado de Colima indicó que el homicidio ocurrió en un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla de dicha municipalidad.

Además, refirió que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y realizó el aseguramiento de la zona para el levantamiento de indicios.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras continúan las diligencias para identificar y localizar a los responsables del ataque ocurrido cuando la víctima conducía su camioneta al salir de un rancho y murió camino al hospital.

El Tip: FUERZAS de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona norte de Colima, en los límites con Jalisco, para localizar a los responsables.

El líder ganadero, de 69 años de edad y conocido como El Cuervo, había rendido protesta apenas el pasado 1 de marzo para un nuevo periodo al frente de la asociación local.

Su asesinato ocurre en un contexto de violencia en Colima que ya había alcanzado al círculo cercano del dirigente, pues un sobrino, identificado como Carlos, fue asesinado el año pasado en un establecimiento en el poblado El Trapiche.

La comunidad ganadera de Cuauhtémoc y la sociedad civil expresaron su indignación por el asesinato de González y exigieron justicia.

69 Años tenía Samuel Rodríguez

En otro hecho ocurrido ayer por la tarde, se registró un ataque con armas de fuego en la colonia Prados del Sur, en la capital del estado, que dejó un saldo preliminar de dos personas muertas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación locales, la agresión ocurrió sobre la calle Sauz, al sur de la ciudad, donde sujetos armados dispararon contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

Al sitio acudieron elementos de las policías estatal y municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.