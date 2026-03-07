Marchas 8M Guadalajara: Recorrido, ruta y cierres viales

Este domingo 8 de marzo de 2026, Guadalajara será escenario de distintas movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, donde colectivos feministas marcharán por las principales avenidas de la ciudad para exigir justicia, igualdad y un alto a la violencia de género.

Las autoridades prevén dos marchas principales, que recorrerán zonas clave del centro tapatío y provocarán cierres viales durante gran parte de la jornada.

Debido al paso de los contingentes, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Recorrido de las marchas del 8M en Guadalajara

Las movilizaciones iniciarán en distintos puntos del estado, pero ambas atravesarán avenidas importantes antes de concluir en zonas cercanas al centro histórico.

Marcha separatista

Esta movilización es convocada por colectivos feministas y está dirigida principalmente a mujeres y niñas.

Punto de partida:

Glorieta de las y los Desaparecidos (cruce de avenida Chapultepec y Niños Héroes)

Ruta del recorrido:

Avenida Chapultepec Sur hacia el norte

Avenida Vallarta

Avenida Juárez rumbo al centro

Punto final:

Antimonumenta ubicada en el cruce de avenida Juárez y Calzada Independencia.

Marcha “Yo Voy 8 de Marzo”

La segunda movilización reunirá a colectivas feministas, familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles.

Punto de salida:

Parque Morelos

Ruta del recorrido:

Calzada Independencia

Avenida Juárez

Avenida Vallarta

Punto final:

Andador Escorza y Andador Palestina, cerca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

Calles cerradas por la marcha del 8M

Las autoridades de seguridad y movilidad en Jalisco informaron que habrá cierres viales e intermitencias en varias avenidas del centro de Guadalajara durante el paso de los contingentes.

Entre las principales vialidades afectadas se encuentran:

Avenida Juárez y Avenida Vallarta, con cierre total entre Chapultepec y Calzada Independencia.

Avenida Chapultepec, especialmente en el tramo entre Niños Héroes y Vallarta.

Calzada Independencia, en los cruces cercanos a Juárez y en la zona de Parque Morelos.

Avenida Niños Héroes, alrededor de la Glorieta de las y los Desaparecidos durante la concentración inicial.

Los cortes viales podrían iniciar desde alrededor de las 11:00 horas, con restricciones intermitentes conforme avancen las marchas por el centro de la ciudad.

Alternativas viales recomendadas

Ante las afectaciones al tránsito, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como:

Avenida Hidalgo

Avenida México

Calle San Felipe

López Cotilla

Ejes norte-sur como avenida Unión, Enrique Díaz de León o Calzada Federalismo.

