Desaparecieron 9 mujeres el domingo durante el 8M

Miles de mujeres salieron a las calles para marchar por el 8M

Durante la conmemoración del 8M por el Día Internacional de la Mujer, en México se reportaron 12 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales nueve son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Según la base de datos de dicha plataforma que lleva el recuento de expedientes por casos de desaparición, las nueve personas de las que no se sabe su paradero se reportaron en cinco entidades: la Ciudad de México, Chiapas, Durango, Guanajuato y Tabasco.

Las nueve mujeres que se reportaron como desaparecidas son tres en Chiapas, cuatro en la Ciudad de México, una en Durango y una en Tabasco.

TE RECOMENDAMOS: Utilizan la silueta de la Presidenta Ordenan quitar la propaganda de Morena por infringir la ley

El Dato: LA PLATAFORMA de personas ausentes registra, desde 1952 y hasta el lunes 9 de marzo de 2026, 392 mil 822 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Tres de las mujeres desaparecidas tienen entre 10 y 14 años, mientras que otras cinco tienen entre 15 y 19 años, y una entre 20 y 24 años.

AL MARGEN DEL REGISTRO. Aunque en el RNPDNO no se tiene documentada ninguna desaparición que haya ocurrido en Puebla, se dio a conocer por redes sociales la no localización de una joven de 19 años, quien desapareció en el municipio de Tehuacán después de haber acudido para participar en la marcha del 8M.

De acuerdo con medios de comunicación locales, su familia reportó que alrededor de las 19:00 horas tuvieron la última comunicación con ella, cuando informó que ya se dirigía a su domicilio, pero pasaron las horas y no regresó.

12 personas desaparecidas durante la conmemoración del 8M

Sus familiares comenzaron a solicitar apoyo a través de redes sociales para difundir su fotografía, indicando que la última vez que fue vista se encontraba en la calle 3 Oriente, en pleno centro de la ciudad.

Asistentes a la marcha informaron que la joven de 19 años, al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla azul y blusa morada con estampado de rosas.

En la fotografía que se difundió en redes sociales se le observa sosteniendo un cartel alusivo al 8M con la frase: “somos el corazón de las que ya no están”.

En Tehuacán, al menos 800 mujeres marcharon para exigir justicia para víctimas de feminicidio y para denunciar la impunidad que envuelve decenas de casos por este delito.

El Tip: LAS DESAPARICIONES han aumentado en los últimos 10 años, con datos que indican un alza de 200%. Según estimaciones, al día desaparecen entre 35 y 40 personas.

El contingente partió desde la Casa de Justicia y estuvo encabezado por una gran lona con la silueta de Susi, una docente y madre de familia que, tras sobrevivir a un intento de feminicidio por parte de su pareja, fue acusada por él mismo de secuestro.

Este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decenas de miles de mujeres marcharon en diferentes ciudades de los estados de la República para exigir un alto a la violencia de género y a los feminicidios, así como justicia para las víctimas, pero también para elevar un reclamo para exigir la localización de los cientos de personas desaparecidas.

FICHA SIMBÓLICA. En una de las marchas, la colectiva Buscadoras de la Frontera de Nogales denunció la falta de respuesta del alcalde Juan Francisco Gim Nogales ante las solicitudes de reunión para abordar la crisis de personas desaparecidas en Nogales.

Las integrantes de la colectiva emitieron una ficha de desaparición simbólica del presidente municipal, por su falta de respuesta, ya que, de acuerdo con el colectivo, desde el pasado 16 de octubre solicitaron formalmente un encuentro con el edil para dialogar sobre la situación que viven decenas de familias en la ciudad; sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

FICHA SIMBÓLICA de búsqueda del alcalde de Nogales. ı Foto: Especial

En un comunicado, las colectivas señalaron que “el silencio también es una forma de abandono” y, aunque los oficios quedan sin respuesta en las oficinas gubernamentales, ellas continúan realizando búsquedas en campo.

Las integrantes de la colectiva afirmaron que en Nogales hay madres que buscan a sus hijos, familias que viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos y ciudadanos que han tenido que salir al desierto para intentar encontrar pistas por su cuenta.