Alertan por chapopote en las playas

UN DELFÍN localizado sin vida el 7 de octubre pasado, en la costa de Alvarado.

COMUNIDADES COSTERAS y organizaciones ambientalistas denunciaron una “grave emergencia socioambiental” por la presencia de chapopote en playas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco desde hace una semana, donde al menos 39 localidades a lo largo de 230 kilómetros de litoral han resultado afectadas.

De acuerdo con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, el hidrocarburo ha contaminado todas las playas de los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, además de ingresar a la Laguna del Ostión, donde al menos nueve comunidades dependen de la pesca y de los recursos naturales.

El chapopote también fue localizado en zonas del litoral de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas.

En el caso de Tabasco, la mayor acumulación de chapopote se ha registrado en Paraíso y Sánchez Magallanes.

Ante la ausencia de brigadas oficiales, pescadores y prestadores de servicios turísticos de la comunidad de Jicacal iniciaron el retiro de chapopote por su cuenta.

Ante esta situación, comunidades indígenas y pesqueras exigieron investigar el origen del derrame, transparentar la información sobre la magnitud del daño, desplegar brigadas de limpieza y garantizar indemnizaciones para las familias.

Los pescadores de Alvarado, Veracruz, pidieron a la autoridad su apoyo para realizar labores de limpieza, pues la presencia del hidrocarburo en las costas afecta sus tareas de pesca, por lo que temen que su situación económica empeore.