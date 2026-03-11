Juntos, gobierno federal y Puebla fortalecen industria textil con seguridad y promoción

Para el Gobierno de la República la industria textil es una prioridad, afirmó el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, al manifestar su respaldo para que Exintex sea una Feria Internacional que se lleve a cabo anualmente, con el objetivo de atraer a la industria nacional e internacional y reactivar el sector. “Y como dice Armenta, nuestro gobernador, en Puebla hay que pensar en grande”.

El secretario de Economía destacó que Puebla debe ser junto con Tlaxcala, el epicentro de la industria textil del país, ya que derivado del Plan México han atendido diversas iniciativas para proteger el mercado interno y nacional, como es la modificación a más de 700 fracciones arancelarias, restricciones en importaciones y medidas de financiamiento para el sector.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que la organización anual de la Feria Textil Internacional tiene como propósito fortalecer la vinculación de la industria con los mercados globales; además, asumió el compromiso de integrar al sector textil al Programa de Alarmas Vecinales, con el fin de reforzar la protección de fábricas y talleres, lo anterior en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Vidal Llerenas Morales, resaltó la necesidad de aprovechar el mercado, tanto de Puebla como de Tlaxcala, por ello se comprometió a continuar con el trabajo en conjunto y concretar acuerdos durante la Exintex 2026.

Con más de 800 expositores, la presencia de 24 países en el Centro Expositor, Exintex 2026 generará una derrama económica de más 500 millones de pesos, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles, Jorge García Teruel Rivero, quien resaltó que durante los cuatro días se realizarán negocios por más de 600 millones de dólares.

Al señalar que continúan en el combate de productos asiáticos y mercado ilegal, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier, el operativo desplegado a una tienda importadora, ya que afirmó que lo único que solicitan es trabajar con piso parejo. Destacó que son una industria que sabe trabajar, competir e innovar y con el respaldo de las autoridades y el marco legal, el sector seguirá adelante y se modernizará.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (CITEX), Gustavo Lezama, puntualizó que los grandes retos que enfrentan para los próximos años son generar empleo formal, digno y productivo, a fin de fortalecer el sector. Reconoció a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y al Gobierno estatal por impulsar acciones para combatir prácticas desleales y destacó la importancia de Exintex, ya que reúne a la cadena de valor. “México sigue siendo un país con enorme potencial industrial y la textil tiene todo para ser protagonista”, afirmó.

Finalmente, Erick Teutli, integrante de la empresa Texpert, compañía 100 por ciento mexicana con más de 50 años en el mercado y con sede en la ciudad de Puebla, dedicada a la comercialización de hilo para costura, bordado y artículos de mercería, señaló que su participación bianual en Exintex les permite ampliar su cartera de clientes y aprovechar las oportunidades de crecimiento que el evento ofrece al sector empresarial textil.

