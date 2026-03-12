Evelyn Salgado se reúne con pobladores de la Sierra por bloqueo en Autopista del Sol.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió con pobladores de la Sierra que mantenían un bloqueo en la Autopista del Sol para atender sus demandas.

El encuentro entre los inconformes y la mandataria estatal ocurrió en Chilpancingo, lo que permitió la liberación de la vía, previo al inicio del megapuente del mes de marzo.

Además, Evelyn Salgado, quien realizó una gira de trabajo por tres municipios de la región Montaña, estableció un espacio de diálogo para atender y dar seguimiento a las demandas de los pobladores.

Los poblaros permanecieron en la vía por más de 9 horas y exigían servicios de salud, puentes, pavimentación de calles y la apertura de guardarayas para evitar incendios forestales.

El bloqueo en la Autopista del Sol generó enojo en turistas y población local, pues no podían avanzar y sus planes de este jueves se vieron frustrados.

JVR