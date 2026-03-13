Reportan agua sucia en Guadalajara

A TRAVÉS de múltiples denuncias, pobladores de la zona metropolitana de Guadalajara señalaron que el agua potable llega contaminada a sus hogares, pues presenta un color marrón y olor fétido.

De acuerdo con reportes locales, el problema está relacionado con la contaminación del sistema que transporta agua desde el Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento de la ciudad.

Las quejas provienen de vecinos de colonias de Guadalajara y Tlaquepaque, así como de organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Aunque aseguraron que no hay riesgos para la salud, las autoridades no han indicado cuándo se solucionará el problema. Sólo recomendaron a la población dejar correr el agua y captarla en una cubeta, en caso de percibir mal olor.

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, Antonio Juárez, afirmó que el agua que distribuye el organismo en la ciudad cumple con la normatividad de calidad, pese a los reportes recientes de mal olor y turbiedad en el suministro.

Explicó que estos problemas corresponden a episodios temporales derivados de la antigüedad de la red.