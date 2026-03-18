Américo Villarreal acompaña a Claudia Sheinbaum en conmemoración de la Expropiación Petrolera

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la conmemoración del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, acto en el que la primera mandataria del país reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México.

Durante el evento celebrado en el Patio Industrial de Pueblo Viejo, Veracruz, y junto a la gobernadora anfitriona Rocío Nahle García, al pie de las nuevas plataformas petroleras marinas construidas por Petróleos Mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la presencia de Américo Villarreal, a quien consideró “un hombre nacionalista y visionario”.

En su mensaje, la presidenta reiteró el llamado para avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

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“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, y el otro, garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental", expresó.

Además, dio la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, la cual se encargará del análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex.

Agregó que, a un año de las reformas constitucionales en materia energética, los resultados son positivos: reducción de la deuda de Pemex en un año en 13 por ciento; el pago a proveedores prácticamente alcanzó el 100 por ciento; se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel; y en 2025 se produjeron 25 por ciento más fertilizantes.

“Al recordar aquella noche histórica de 1938, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y con la patria: que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos", expresó.

También hicieron uso de la palabra, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y se contó con la presencia de integrantes del gabinete presidencial.

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JVR