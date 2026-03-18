Baja California desmiente supuesta observación de ASF por un monto de más de 500 mdp

Baja California desmiente observación de ASF por un monto de más de 500 mdp.

El Gobierno de Baja California informa que es falso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya determinado un supuesto desvío de más de 500 millones de pesos al Gobierno estatal, como erróneamente se ha difundido en algunos medios de comunicación nacionales.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda precisó que dicha información parte de una interpretación incorrecta de las observaciones emitidas en el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2024.

“Es falso. Es una gran mentira. No existe ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del estado por un monto de más de 500 millones de pesos”, señaló.

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Explicó que los montos señalados en diversas publicaciones corresponden, en su gran mayoría, a ayuntamientos y otros entes públicos, los cuales ejercen sus propios recursos y cuentan con autonomía en su manejo presupuestal.

El secretario de Hacienda de Baja California, Andrés Pulido Saavedra, detalló que los 558.4 millones de pesos referidos en distintas notas corresponden al total observado a diferentes entes en la entidad, no exclusivamente al Gobierno del estado.

De ese monto:

455.1 millones de pesos corresponden a los ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate.

61.6 millones a la UABC

8.6 millones al Congreso del Estado

33.1 millones a dependencias y entidades estatales

En el caso específico del Gobierno del estado, el monto observado es mínimo en proporción al presupuesto total, y corresponde a situaciones plenamente identificadas y en proceso de dar solución.

El secretario Pulido explicó que estas observaciones no son definitivas, ya que forman parte de un proceso de revisión que contempla etapas de aclaración, y no constituyen, por sí mismas, un desvío de recursos ni daño patrimonial.

Detalló que, en el caso del Gobierno estatal, un monto de 2.5 millones de pesos derivó de una obra social donde una empresa presentó información fiscal falsa; el recurso ya fue reintegrado y se aplican las sanciones correspondientes, con este reintegro prácticamente serían cero observaciones.

En el sector educativo, 30.6 millones de pesos corresponden a diferencias administrativas entre tabuladores estatales y federales, las cuales ya se encuentran en proceso de regularización y reintegro

En organismos operadores de agua, se observaron 262 mil pesos por rendimientos no ejercidos, mismos que ya fueron reintegrados a la Federación

Precisó que, en el caso del Gobierno del estado, algunas observaciones fueron ya atendidas a través del reintegro de los montos correspondientes y otros en vías de devolución los cuales ascienden en aproximadamente 11.4 millones de pesos, lo que representa una proporción mínima frente a un presupuesto superior a los 90 mil millones de pesos ejercidos en 2024.

El titular de Hacienda subrayó que cada ente público: ayuntamientos, Congreso, universidades y organismos, debe atender sus propios procesos de solventación ante la ASF, conforme a sus atribuciones.

En cuanto a los ayuntamientos de Baja California, señaló que concentran la mayor parte del monto observado, por lo que deberán atender directamente las observaciones realizadas, al tratarse de recursos ejercidos de manera autónoma y con base en la normativa.

En ese sentido, reiteró que no es correcto atribuir al Gobierno del estado observaciones que corresponden a otros órdenes de gobierno o entes autónomos.

El Gobierno del estado refrendó su respeto al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación como órgano fiscalizador, así como su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, se mencionó que es evidente que, en este caso, algunas publicaciones distorsionaron la información técnica de las auditorías, presentando como hechos conclusivos lo que en realidad son procesos administrativos en curso.

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JVR