Madres: Obregón es un panteón clandestino

EL COLECTIVO Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, durante sus tareas de rastreo de personas desaparecidas, en las que encontraron, entre el 11 y el 13 de marzo, restos óseos, prendas de vestir, lonas y hasta una argolla de matrimonio de oro.

“No sabemos por qué Ciudad Obregón es un panteón clandestino. El hallazgo de fosas clandestinas es un tema que va avanzando y no disminuye; no vemos para cuándo esto deje de pasar”, describió la fundadora y lideresa del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Nora Alejandra Lira.

“El año pasado sí hubo más desaparecidos aquí en la localidad, que en el 2024. Cada año nos llegan más reportes. Es un tema el cual pues va avanzando, avanzando; no disminuye. No vemos para cuándo esto cambie y esto deje de pasar, esas desapariciones forzadas”, dijo.

En entrevista con La Razón, la buscadora refirió que a pesar de que la ciudad está “militarizada” y hay constantes recorridos de policías, siguen las localizaciones de fosas clandestinas.

El Dato: EL COLECTIVO Buscando a Jonás de Puerto Peñasco halló un panteón clandestino en Sonoyta, donde hay restos que pueden corresponder a una veintena de personas.

A FLOR DE PIEL. Sostuvo que los hallazgos se dan ahora en patios de casas que están abandonadas y a las cuales se les facilita a los criminales entrar y enterrar cuerpos.

“Aquí en Obregón se usa mucho que en los baldíos o en los patios de las casas entierren a personas desaparecidas. A pesar de que hay demasiadas patrullas, demasiados militares. Está militarizada la ciudad. El abandono de cuerpos se da en las casas que están en abandono, casas de colonias que están en las orillas, donde está muy solo, hay mucha oscuridad y a ellos (los delincuentes) se les facilita”, denunció la activista.

Añadió que la gente tiene miedo a denunciar el hallazgo de nuevas fosas, pues temen que los criminales tomen represalias contra ellos. También hizo alusión a que la gente tiene miedo porque “se sabe que la misma policía está coludida con los criminales”.

“Les echan demasiada cal. Por eso es que el olor no es tan fuerte muchas veces, pero la gente se da cuenta. Lo que pasa es que tienen miedo y por eso la gente no habla, no reporta, por temor a que les pase algo. Es por eso que se opera así en las casas abandonadas”, manifestó.

EL COLECTIVO Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, durante sus tareas de rastreo de personas desaparecidas, en las que encontraron, entre el 11 y el 13 de marzo, restos óseos, prendas de vestir, lonas y hasta una argolla de matrimonio de oro. ı Foto: Especial

PIDE GARANTÍAS. La activista añadió que hacen falta leyes que protejan a las madres buscadoras, ya que hay más de 20 colectivos que buscan a personas desaparecidas en todo el estado de Sonora, que realizan las tareas de rastreo sin algún tipo de garantía.

“Ya no pedimos insumos; lo que pedimos son leyes, leyes que se hagan para nosotras las que buscamos y que dejan de trabajar muchas madres por buscar a sus hijos desaparecidos. Leyes donde haya un apoyo económico para cada buscadora, donde tengamos oportunidad de tener salud, porque no tenemos hospital, no tenemos un seguro, nos pasa algo y nadie ve por nosotras; estamos haciendo un trabajo que debería de hacer la autoridad”, reprochó.

EL COLECTIVO Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, durante sus tareas de rastreo de personas desaparecidas, en las que encontraron, entre el 11 y el 13 de marzo, restos óseos, prendas de vestir, lonas y hasta una argolla de matrimonio de oro. ı Foto: Especial

FUNESTO DESIERTO. El lunes pasado, tras una intensa jornada de búsqueda en las inmediaciones desérticas del municipio de Sonoyta, integrantes del colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco reportaron el hallazgo de un sitio de inhumación ilegal con al menos 16 fosas clandestinas en el perímetro.

Según las estimaciones preliminares del grupo de personas civiles, en el lugar podrían encontrarse los restos óseos de hasta 22 personas.

Las labores de rastreo se llevaron a cabo entre el 11 y el 13 de marzo. Originalmente, el grupo buscaba indicios sobre el paradero de Pedro Marcos León López, desaparecido en febrero de 2023; sin embargo, al ampliar el radio de exploración hacia zonas más profundas del desierto, localizaron lo que denominaron un “panteón clandestino”.

En el sitio se contabilizaron al menos 16 fosas, algunas de las cuales estaban vacías, mientras que en los alrededores se observaron osamentas dispersas sobre la superficie.

EL COLECTIVO Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, durante sus tareas de rastreo de personas desaparecidas, en las que encontraron, entre el 11 y el 13 de marzo, restos óseos, prendas de vestir, lonas y hasta una argolla de matrimonio de oro. ı Foto: Especial

HALLAN RESTOS. Aparte de los restos humanos, se recuperaron piezas clave para la posible identificación de personas que no han sido localizadas, como prendas de vestir, calzado, cobijas, lonas y hasta una argolla de matrimonio de oro de 10 kilates, además de cientos de casquillos percutidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, de acuerdo con las primeras valoraciones, son casi en su totalidad restos óseos humanos con una antigüedad aproximada de entre cinco y 10 años.

Sostuvo que por el momento no es posible determinar a cuántos individuos pertenecen los restos localizados, ya que actualmente el área especializada de Servicios Periciales realiza el procesamiento técnico de reasociación de los elementos óseos recuperados.

Será una vez que concluyan los trabajos antropológicos y la obtención de perfiles genéticos cuando se pueda determinar con mayor precisión el número de personas al que corresponden los restos hallados, así como avanzar en los posibles procesos de identificación.

HURGAN EN PANTEÓN DE MORELOS

Por Alan Gallegos

LA FISCALÍA General del Estado de Morelos inició la quinta fase de trabajos de una diligencia ministerial en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, cuya finalidad es buscar a personas desaparecidas.

El calendario de intervención fue acordado en reuniones de trabajo que sostuvieron el fiscal general Fernando Blumenkron y colectivos de búsqueda, representantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas y de organismos públicos estatales.

Las actividades iniciaron el lunes y en los trabajos participó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas; de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM); el ayuntamiento de Jojutla, y la Guardia Nacional (GN), entre otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los colectivos que se dieron cita fueron: Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Colectivo Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Colectivo Regresando a Casa Morelos, Colectivo Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos, Colectivo Buscadoras del Sur y la Brigada Nacional.