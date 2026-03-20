Explosión en Coacalco, Edomex, destroza una vivienda; reportan 12 heridos | VIDEO

Una explosión en el municipio de Coacalco, Estado de México, dejó una vivienda destrozada y varias más afectadas, así como un saldo preliminar de 12 personas heridas, según los primeros reportes.

Medios locales informaron que, alrededor de las 10:00 horas de este viernes, se registró una fuerte explosión en una vivienda ubicada en la colonia La Magdalena, en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Según estos primeros reportes, una vivienda quedó totalmente destrozada por esta explosión, y varios inmuebles más resultaron afectados. En fotografías se miran los restos del domicilio esparcidos sobre el vehículo, así como un vehículo aplastado por parte de ellos.

🔥Se registra el derrumbe de una vivienda en Coacalco, EdoMex, tras la explosión de un tanque de gas esta mañana.



Cuerpos de emergencia laboran en la zona; de manera preliminar se reportan 12 personas lesionadas. pic.twitter.com/aBpaIKQwSP — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) March 20, 2026

Asimismo, según estos medios locales, al menos 12 personas habrían resultado lesionadas por estos hechos, si bien esto no ha sido confirmado por autoridades.

Acumulación de gas, posible causa: Protección Civil

A propósito, Protección Civil del Estado de México informó que las autoridades municipales de Coacalco atienden el siniestro, y explicó que la posible causa de este sería una “acumulación de gas”, además de que provocó “afectaciones en inmuebles aledaños”.

Autoridades municipales de #Coacalco atienden un incidente registrado en la colonia La Magdalena, derivado de una posible acumulación de gas en una vivienda, con afectaciones en inmuebles aledaños Protección Civil Edomex



🚨 EXPLOSIÓN EN COACALCO: SALDO DE 5 LESIONADOS Y UNA CASA DESTROZADA 💥🏠



​Vecinos, hay que extremar precauciones con nuestras instalaciones de gas. Esta mañana de viernes se registró una fuerte explosión en la colonia La Magdalena, en el municipio hermano de Coacalco, que dejó… pic.twitter.com/wQ2uuyeCAV — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) March 20, 2026

En este sentido, Protección Civil informó que la atención en el lugar de los hechos la llevan a cabo elementos de diferentes cuerpos de seguridad.

Particularmente, acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, con apoyo de Policía Estatal, Policía Municipal de Coacalco, Secretaría General de Gobierno, C4, Guardia Nacional, Proteccion Civil y Bomberos de Tultitlán y Ecatepec, Ejército Mexicano y Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM).

Finalmente, Protección Civil del Estado de México llamó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar incendios y explosiones, entre ellos:

Revisar periódicamente instalaciones de gas

No manipular cilindros o tanques en mal estado

Reportar cualquier olor a gas al 9-1-1

Se espera que, en las próximas horas, se den más detalles de la causa de este accidente, así como de las familias afectadas y la atención que recibieron las lesionadas.

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