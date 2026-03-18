VIDEO del momento exacto del inicio del incendio en refinería Dos Bocas, en Tabasco

Un video que circula en redes sociales muestra lo que sería el momento exacto en que inicia el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, siniestro que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

En las imágenes se observa cómo el fuego comienza a propagarse a ras de suelo, aparentemente sobre una superficie con residuos o líquidos inflamables, mientras trabajadores se encuentran en las inmediaciones del área.

La rápida expansión de las llamas sugiere la presencia de hidrocarburos, lo que coincide con el comportamiento típico de este tipo de incendios.

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Circula en redes el video, donde comienza el fuego en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, dejando un saldo de cinco personas fallecidas. @SGarciaSoto, @azucenau pic.twitter.com/iUPRSvBddY — Antonio Caraveo Maldonado (@AntonioCaraveo4) March 19, 2026

El material resulta relevante porque permite ver los primeros segundos del siniestro: el fuego no surge como una explosión de gran magnitud, sino que se extiende de forma horizontal, alimentado por sustancias inflamables en superficie. Este patrón es consistente con incendios derivados de derrames o acumulaciones de hidrocarburos.

De acuerdo con reportes oficiales, el incendio ocurrió el 17 de marzo de 2026 en una zona exterior de la refinería, cercana al perímetro del complejo. Las autoridades señalaron que no se registraron daños en instalaciones críticas y que la operación del complejo no se vio afectada.

Versiones preliminares apuntan a que el origen del fuego estaría relacionado con acumulación de residuos de hidrocarburos, posiblemente mezclados con agua tras lluvias recientes, lo que habría generado condiciones para la ignición.

Si bien el video aporta evidencia visual importante, su alcance es limitado. Las imágenes permiten identificar un punto inicial del fuego y el tipo de propagación, pero no son suficientes para determinar con precisión la causa del incendio ni establecer responsabilidades.

El incendio fue controlado el mismo día, mientras que las autoridades y Petróleos Mexicanos mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

En ese contexto, el video se ha convertido en una pieza central de la conversación pública: muestra cómo comenzó el fuego, pero no explica por sí solo por qué ocurrió.

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MSL