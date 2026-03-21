Captan asalto a camiones en autopista Puebla - Orizaba; delincuentes se disfrazan de trabajadores | VIDEO

Usuarios de la autopista Puebla - Orizaba captaron un presunto asalto sobre esta vialidad, perpetrado por delincuentes que estaban disfrazados de trabajadores, lo cual provocó alerta por la posible aparición de un nuevo modus operandi para el crimen en las carreteras.

A través de redes sociales, se difundió un video de lo que aparenta ser un asalto, ocurrido, según reportes, a la altura del kilómetro 227 de la citada autopista, sobre Cumbres de Maltrata, entre Puebla y Veracruz.

En la grabación se mira cómo dos camiones se detienen cuando así se lo indica un grupo de supuestos trabajadores viales, quienes portan el distintivo uniforme con chaleco y banderas. Con éstas hacen un movimiento para pedir a los camiones que frenen su paso, a lo cual obedecen.

Posteriormente, los supuestos trabajadores se acercan al camión y se aprecia que interactúan con el conductor. Incluso, se escucha un sonido atronador, que bien podría ser una puerta azotándose o, incluso, la detonación de un arma de fuego.

🚨⚠️ ALERTA EN CARRETERA



En la carretera entre Puebla y Orizaba, sujetos se hacen pasar por personal de mantenimiento para detener tráileres y asaltar a los conductores. Utilizan señalamientos o uniformes falsos para obligar a los operadores a detenerse y, en ese momento, los… pic.twitter.com/O2vhfRDhcF — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 21, 2026

Aunque no se aprecian más detalles en la grabación, usuarios de redes sociales aseguran que se trató de un asalto, lo cual provocó alerta por un posible nuevo modus operandi para los vehículos en carreteras.

Por lo anterior, usuarios en redes sociales pidieron tomar precauciones y estar alerta cuando trabajadores o civiles pidan frenar, pues podría tratarse de un intento de asalto.

Ni Caminos y Puentes Federales (Capufe) ni autoridades de Puebla o Veracruz han informado al respecto de este presunto asalto.

Tramo Orizaba - Puebla, entre los más peligrosos

La advertencia del presunto nuevo modus operandi ocurre en medio de preocupación por el creciente riesgo de asaltos en carreteras del país, donde, precisamente, el tramo Puebla - Orizaba de la autopista 150D es considerado uno de los más peligrosos.

A éste se suman otros como la autopista 57 (México - Querétaro - SLP), el cual, según cifras oficiales, concentra cerca del 22 por ciento de los robos nacionales por su alto flujo.

También, la autopista Siglo XXI (Morelia - Lázaro Cárdenas) y la 95D (México - Cuernavaca) son consideradas entre las más peligrosas.

Durante 2025, se reportaron más de 10 mil ataques a operadores de transporte de carga, siendo que el 80 por ciento de estos delitos se concentraron en solo cinco estados: Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

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