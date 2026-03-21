Culiacán lanza ‘Mundial Social’ y anuncia primer Mundialito Infantil de Fútbol

Niñas y niños del equipo "Fortaleza" celebran la entrega de infraestructura deportiva que beneficiará los entrenamientos y torneos locales en Culiacán.

En sintonía con la política nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientada a que el fútbol trascienda como una herramienta de bienestar social, el municipio de Culiacán avanza en la implementación del programa “Mundial Social”, consolidándose como referente en la construcción de espacios deportivos comunitarios.

Desde el fraccionamiento La Puerta, donde se entregó una nueva cancha de fútbol con pasto sintético, el alcalde Juan de Dios Gámez destacó que Culiacán no solo fortalece su infraestructura deportiva, sino que se integra a una visión de país que busca llevar oportunidades, inclusión y desarrollo a niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

La obra, construida en una superficie de 1,086 metros cuadrados con una inversión superior a los 2.8 millones de pesos, forma parte de este esfuerzo nacional por recuperar espacios públicos y convertirlos en centros de convivencia, prevención y cohesión social. El complejo incluye techumbre, sistema de iluminación y condiciones óptimas para su uso permanente.

Durante el evento, el alcalde subrayó que el “Mundial Social” representa una nueva forma de entender el deporte como política pública: no solo como competencia, sino como instrumento de transformación social.

“La verdad es que ver estos espacios llenos de niñas, niños, adolescentes y familias conviviendo nos llena de orgullo. Esto es justamente lo que busca esta política nacional: que el deporte se viva en comunidad y que genere bienestar”, expresó.

Asimismo, informó que esta es la cancha número 21 de un total de 25 proyectadas en el municipio, como parte de una estrategia que busca ampliar la infraestructura deportiva en distintas zonas de la ciudad, alineada a los objetivos del Gobierno de México. A estas 25 se sumarán otras 8 que construye el Gobierno Federal.

En este contexto, se anunció la realización del primer Mundialito Infantil de Fútbol en Culiacán, un evento que forma parte del espíritu del “Mundial Social” y que permitirá llevar la experiencia del fútbol a las colonias, promoviendo la participación de casi 50 equipos a lo largo de cinco días, pero se proyecta que sea un plan permanente.

El niño Jesús Antonio, integrante del equipo Fortaleza, expresó el impacto que este tipo de acciones tiene en su comunidad: “Recibiremos mejores entrenamientos, tendremos partidos de locales, torneos, y es mucha emoción la que estoy compartiendo en este momento, gracias a usted presidente y a todo su equipo de trabajo”.

Actualmente, Culiacán forma parte de un esfuerzo estatal respaldado por el Gobierno de México, donde se construyen 64 canchas de fútbol con pasto sintético en Sinaloa, de las cuales 8 se desarrollan en la capital, como parte del legado social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum rumbo al Mundial.

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