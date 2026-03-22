Romina Contreras encabeza matrimonios civiles gratuitos en Huixquilucan

La presidenta municipal, Romina Contreras, y el senador Enrique Vargas del Villar acompañan a las 259 parejas en la ceremonia de "Bodas 2026".

Para impulsar el derecho al matrimonio, brindar certeza jurídica a las parejas y apoyar la economía familiar, el Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo las “Bodas 2026”, donde 259 parejas se unieron por la vía civil para fortalecer su unión, estabilidad y tranquilidad en el hogar.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien fue madrina de honor, junto con el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, felicitó a quienes decidieron unir sus vidas y destacó que, desde hace 10 años, se realiza esta iniciativa, la cual ha beneficiado a más de dos mil 700 matrimonios, para avanzar en la construcción de familias fuertes y unidas.

Parejas de Huixquilucan reciben sus actas de matrimonio civil de manos de las autoridades municipales en el Auditorio de El Plan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Desearles una vez más un muy feliz matrimonio y, sobre todo, esta certidumbre que se traduce en esta confianza entre ustedes”, expresó la alcaldesa.

Durante la ceremonia solemne para dar lectura a sus derechos y obligaciones como pareja, que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, ubicado en la comunidad de El Plan, Romina Contreras reafirmó su compromiso con las familias huixquiluquenses, pues estos matrimonios civiles aseguran que los cónyuges e hijos tengan acceso a beneficios legales como seguridad social, derechos de herencia, pensiones, permisos laborales y facilidades fiscales, entre otros.

Con el programa "Bodas 2026", el gobierno municipal busca consolidar familias fuertes y unidas con certeza legal en el Estado de México. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

A su vez, la presidenta municipal de Huixquilucan explicó que las “Bodas 2026” se realizaron de manera gratuita, lo que representó un ahorro de más de dos mil 800 pesos para cada una de ellas, por concepto de actas y celebración de matrimonios, a lo que se sumaron 240 pesos por estudios prenupciales que realizó el Sistema Municipal DIF.

“Este apoyo que se brinda a la población es resultado de las finanzas sanas que manejamos en el gobierno municipal, que también nos permite implementar mejores programas que atiendan las necesidades de los huixquiluquenses, lo que se traduce en certidumbre y confianza en la economía familiar", refirió Romina Contreras.

La presidenta municipal, Romina Contreras, y el senador Enrique Vargas del Villar acompañan a las 259 parejas en la ceremonia de "Bodas 2026". ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En tanto, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, felicitó a los recién casados y explicó que este tipo de iniciativas contribuyen a que el Gobierno de Huixquilucan sea el mejor calificado en la entidad mexiquense y, en varias ocasiones, del país, gracias a un trabajo humanista y cercano a la gente.

“Hoy es un gran día para todos ustedes, porque están empezando una nueva etapa, hoy le dan esta certeza jurídica a su familia, pero, sobre todo, una certeza de amor, de todos los días trabajar en equipo. El Gobierno de Huixquilucan, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, seguirá entregando resultados”, sentenció.

Parejas de Huixquilucan reciben sus actas de matrimonio civil de manos de las autoridades municipales en el Auditorio de El Plan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, el subdirector del Registro Civil Valle de Toluca Zona Centro Norte, Rodolfo Díaz López, aseguró, frente a los asistentes, que el matrimonio representa una serie de derechos y obligaciones que, además de brindar seguridad y certeza jurídica, es una formalidad que ayuda a la sociedad a ser mejores personas, al tiempo de contribuir al desarrollo de sus capacidades individuales y de pareja.

Al concluir la ceremonia oficial, los recién casados reconocieron el respaldo de la presidenta municipal, Romina Contreras, para llevar a cabo estas bodas de manera gratuita, y compartieron la tradicional partida de pastel, así como rifas y regalos.

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