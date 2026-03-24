Gasta Gobierno de Campeche en Fitur de Madrid 1.8 mdp en 8 días

Personal del Gobierno estatal, con participantes en la Fitur, el 22 de enero en España

El Gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Layda Sansores San Román, ejerció un gasto de un millón 815 mil 282 pesos durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebró del 21 al 25 de enero de 2026 en Madrid, España.

Los recursos públicos que el Gobierno de Campeche utilizó en solamente ocho días —del 19 al 26 de enero— representan casi la cuarta parte (23.7 por ciento) del total del presupuesto asignado, por ejemplo, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, encargada de atender el fenómeno de la desaparición de personas, que en los cuatro años y medio de su administración se ha multiplicado 12 veces, al pasar de 11 personas desaparecidas y no localizadas durante el periodo del 16 de septiembre del 2015 al 23 de marzo del 2020, a 130 personas en la misma circunstancia entre el 16 de septiembre del 2021 al 23 de marzo del 2026.

El Dato: CAMPECHE promovió en la Fitur 2026 sus 13 municipios con un enfoque en turismo de aventura, cultura y gastronomía, integrado en el pabellón de México, país invitado.

En documentos obtenidos por La Razón vía transparencia, la administración estatal señala que el gasto realizado fue para la compra de boletos de viaje, alimentos, hospedaje para dos servidores públicos, transporte y diversos materiales que fueron utilizados durante el desarrollo de la Fitur 2026.

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De acuerdo con los documentos entregados por la Unidad de Transparencia, adscrita a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, el concepto de hospedaje es el único en el que se detalló el gasto por número de servidores públicos, que en este caso señala que fueron dos, aunque no menciona sus nombres ni cargos.

El gasto de cada funcionario sólo por concepto de hospedaje de siete noches fue de 26 mil 643 pesos —que en promedio por cada uno fueron 3 mil 806 pesos por noche—, aunque no se menciona en qué hotel se hospedaron ni qué tipo de cuartos y amenidades obtuvieron.

26.6 miles de pesos, el gasto de cada funcionario sólo por hospedaje de 7 noches

En una revisión hecha por La Razón, el promedio por noche en un hotel de tres estrellas en Madrid en temporada baja ronda entre 43 y 93 dólares, que en pesos mexicanos al tipo de cambio actual serían 767 y mil 658 pesos.

En cambio, una noche en hotel de cinco estrellas en Madrid ronda entre 152 y 212 dólares, que en pesos mexicanos son entre 2 mil 710 y 3 mil 779.

El gasto por vuelos fue de 77 mil 594 pesos. De éstos, 38 mil 872 pesos fueron para la compra de boletos —aunque no se menciona cuántos— con la ruta Mérida-México-París-Madrid y el retorno Madrid-México-Cancún.

Mientras tanto, el gasto por otros boletos —sin que se mencione la cantidad— fue de 38 mil 722, con la ruta Cancún-Filadelfia-Madrid, con retorno Madrid-México-Cancún.

El Tip: EL 3 DE MARZO pasado, La Razón publicó que la gobernadora Layda Sansores San Román ha gastado 1.2 millones de pesos en 150 viajes, tres en promedio cada 30 días.

De acuerdo con datos de diversas páginas de Internet de aerolíneas que ofrecen vuelos a Madrid, el viaje redondo más barato con y sin escalas ronda entre 15 mil y hasta 19 mil pesos mexicanos.

Aunque el mayor gasto no fue en vuelos ni hospedaje, sino en el arrendamiento de un espacio de exhibición en el pabellón México, con stand de dos áreas lounge, pantallas led de 80 pulgadas y agenda trade y de medios, cuyo costo fue de un millón 610 mil pesos.

Otro de los gastos que se reportaron fue para la compra de material promocional como plumas, códigos QR, identificadores, pines y medallas, aunque no se especifica la cantidad de éstos, cuyo costo fue de 14 mil 589 pesos.

Además, 8 mil 120 pesos adicionales fueron para la compra de material promocional de manta con serigrafía y 6 mil 609 pesos fueron para la renta de faldas campechanas para la presentación cultural del estado.

Una erogación más que realizó el Gobierno de Campeche fue de 2 mil 320 pesos por una cinta subliminada para la inauguración de la Fitur.

El gasto total de transporte local de taxis fue de 17 mil 758 pesos, aunque no se detallan en el reporte los destinos de cada uno. Cabe mencionar que el precio de los viajes varía, pues hay desde 133 pesos hasta mil 593 pesos.

La cantidad total por el pago de alimentos ascendió a 24 mil 993 pesos, aunque tampoco menciona los lugares y el precio de cada comida. Además, varía el costo, pues hay desde 173 pesos hasta 2 mil 151 pesos.

Al preguntar sobre los resultados concretos de dicho viaje, la Dirección de Promoción Turística y la Unidad Administrativa de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche respondió que, como resultado del viaje, “se realizaron diversas activaciones promocionales, tanto en el pabellón de México como en distintos puntos de la ciudad de Madrid, lo que permitió promover la riqueza cultural, natural y turística de Campeche ante aproximadamente 255 mil asistentes, entre turistas, prestadores de servicios turísticos y empresas del sector provenientes de más de 160 países”.

De igual manera, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el director general de Asdeporte y con representantes del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) y de la Asociación de Haciendas de México.

Se mencionó que, como resultado de estas gestiones, se firmaron dos convenios de colaboración: el primero con el Consejo de la Industria de Reuniones (Comir) y el segundo con la Asociación de Haciendas de México, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del destino y concretar la realización de más congresos, convenciones y eventos deportivos que generen derrama económica para el estado.