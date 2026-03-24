Gobierno de Tlaxcala trabaja de la mano con municipios para impulsar el desarrollo: Lorena Cuéllar.

Al encabezar el Encuentro Tlaxcalteca en Nanacamilpa, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que su administración trabaja de la mano con autoridades de los 60 municipios para impulsar el desarrollo y bienestar de las familias del estado.

En su mensaje, indicó que, en cuatro años, su gobierno destinó un presupuesto de 106 millones de pesos en este municipio para la construcción y mejoramiento de vialidades, la rehabilitación de escuelas, de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y espacios deportivos. Además, se realizaron 3 mil 821 acciones para impulsar el campo con equipamiento, fertilizante y subsidio, y 375 acciones más en materia de vivienda.

Durante el evento, un grupo de 25 agricultores se manifestó por la falta de cumplimiento de acuerdos que el gobierno federal asumió con organizaciones campesinas respecto al precio de garantía para granos, la seguridad en las carreteras, la creación de una nueva reserva estratégica para el acopio de maíz, frijol, trigo y sorgo, y el otorgamiento de apoyos directos a través de los programas Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida.

En respuesta, la mandataria estatal reafirmó el compromiso de su gobierno de fungir como interlocutor de sus demandas ante autoridades federales, en apoyo a las y los campesinos tlaxcaltecas.

Resaltó que su administración asumió un compromiso real con el campo, al incrementar el presupuesto de 100 millones de pesos a mil 400 millones, lo que ha permitido fortalecer la producción agrícola y respaldar a las y los productores, mediante acciones como la construcción de 856 jagüeyes y la entrega de apoyos a mujeres rurales.

“Tenemos mil 400 millones de pesos destinados al campo. Recibimos este sector con 100 millones de pesos. Hoy, este gobierno ha hecho una gran inversión para que el campo pueda tener mucho presupuesto. Hemos construido 856 jagüeyes”, subrayó.

Lorena Cuéllar expuso que, para consolidar el sector, mejorar la atención y garantizar apoyos para las y los campesinos en la entidad, su gobierno asumió nueve compromisos: la integración de comités elegidos por sorteo para vigilar apoyos; mantener abiertas las ventanillas de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) hasta el 31 de marzo; la apertura de tres nuevas bodegas para garantizar la entrega a tiempo y la calidad del fertilizante; y el incremento del seguro agrícola ante siniestros en 2 mil 100 pesos por hectárea afectada.

Nuestra alianza con la gente del campo es inquebrantable.



Con estos 9 compromisos estratégicos, aseguramos inversión, protección y trato directo para nuestras productoras y productores.



Menos oficinas, más territorio y todo el respaldo para que el corazón de nuestra tierra… pic.twitter.com/2XaXgDWU0v — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) March 25, 2026

Asimismo, se brindará certeza jurídica con el descuento del 70 por ciento en trámites en el Registro Civil; se creará la mesa de seguridad para atender delitos en el campo; se pondrá en marcha la Central de Abasto de Huamantla; se fortalecerán los mecanismos de calidad en la entrega de ganado y maquinaria agrícola; y se implementará el programa estratégico para jefas de familia rurales.

Cuéllar Cisneros afirmó que su administración también ha logrado avances significativos en materia de salud, infraestructura y educación, a pesar de que Tlaxcala cuenta con el menor presupuesto del país: “Quiero decirles que, como gobernadora, ha sido muy importante poder iniciar nuevos hospitales y nuevas universidades”.

“Tlaxcala tiene el menor presupuesto de todo el país, es algo que quiero que ustedes conozcan, pero también tiene más habitantes y nosotros debemos hacer más con poquito”, comentó.

La gobernadora refirió que Nanacamilpa logró la declaración de Integración Geográfica para el pulque, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, medida que reconoce la calidad, tradición y características únicas de la bebida, y protege a productores locales.

Recordó que, con la instalación de la Unidad Básica para tu Salud de la Secretaría de Bienestar estatal, se benefician de manera directa 15 mil personas, quienes tienen acceso gratuito a consultas médicas, servicio odontológico, estudios de laboratorio, así como con la entrega de lentes y medicamento en el municipio.

Y anunció que, para continuar impulsando el desarrollo y bienestar del municipio, en 2026 se construirá la cancha de futbol siete con techumbre, la pavimentación con adoquín de la calle 20 de Noviembre, la rehabilitación del mercado municipal con una inversión de 4 millones de pesos y la rehabilitación del camino Francisco I Madero- Domingo Arenas, con 11 millones de pesos.

En materia educativa, adelantó que en Nanacamilpa se construirá el nuevo plantel del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), con el propósito de que las y los jóvenes del municipio tengan mayores oportunidades de continuar con sus estudios de nivel medio superior.

“Hoy he querido apoyar a los 60 municipios, no dejándolos solos, atendiendo a todos, sin distinción de colores, y quiero decirles que Nanacamilpa ha tenido mi apoyo por 106 millones extras de su presupuesto y seguiremos apoyando a su presidente”, añadió.

Al respecto, el presidente municipal de Nanacamilpa, AarónVargas Ángel, reconoció que este encuentro reafirma el compromiso del gobierno estatal de escuchar y atender de manera directa las necesidades de la población, así como de respaldar los proyectos que impulsan el desarrollo en el municipio.

“Estamos conscientes de que gobernar implica grandes retos; sin embargo, usted, gobernadora, ha demostrado sensibilidad, cercanía y voluntad de trabajar en favor de quienes lo necesitan. Cada programa y cada acción emprendida en beneficio de Nanacamilpa es muestra de su compromiso con el bienestar de nuestra gente”, puntualizó.

Los secretarios de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia; de Bienestar, María Estela Álvarez Corona; de Educación, Homero Meneses Hernández, así como titulares de diversas dependencias, acompañaron a la mandataria estatal para escuchar y atender de manera directa a la ciudadanía.

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JVR