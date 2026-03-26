Sergio Contreras se reúne con Libia Dennise; iniciamos una una nueva etapa, dice

En medio de un reacomodo político en Guanajuato, el diputado local Sergio Contreras Guerrero sostuvo un encuentro con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, donde ambos coincidieron en la necesidad de construir acuerdos amplios para el futuro del estado.

El acercamiento, dado a conocer a través de redes sociales por el propio legislador, ocurre semanas después de su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político en el que militó durante más de dos décadas.

“Guanajuato necesita del trabajo, la experiencia y la suma de todas las voluntades para seguir avanzando”, expresó Contreras tras la reunión, en un mensaje que deja ver una nueva etapa en su trayectoria política.

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Durante el encuentro, el diputado aseguró que ha decidido acompañar, “desde su causa”, la visión de gobierno que impulsa la mandataria estatal, centrada en el consenso, el diálogo y el bienestar ciudadano.

Contreras también subrayó que inicia una “nueva etapa” junto a otros actores políticos y ciudadanos bajo la consigna “Guanajuato nos une”, frase que comienza a perfilarse como eje de un posible bloque o movimiento emergente.

La reunión con la gobernadora se da luego de que el legislador anunciara su salida del PVEM, lo que abrió interrogantes sobre su futuro político y su eventual alineación con otras fuerzas.

Si bien no se han anunciado acuerdos formales ni alianzas electorales, el mensaje político es claro: existe disposición para construir puentes y sumar liderazgos en torno a un proyecto común.

Para la gobernadora, el respaldo de actores provenientes de otras fuerzas políticas podría fortalecer su margen de maniobra. Para Contreras, representa la oportunidad de redefinir su papel en una nueva etapa.

Por ahora, el discurso de ambas partes se centra en una idea clave: avanzar a partir del diálogo y la suma de voluntades, en un estado donde los movimientos políticos comienzan a reconfigurarse.

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MSL