Bedolla plantea enjuiciar como adultos a menores en delitos graves

En el marco del inicio del proceso penal contra el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras, en el cual fue imputado por feminicidio y portación ilegal de arma de fuego, se profundizó el debate sobre la posibilidad de que menores de edad sean enjuiciados como adultos, luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó una reforma para endurecer la normatividad y permitir que los jóvenes que incurran en delitos de alto impacto reciban ese tratamiento.

Durante la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra del adolescente de 15 años señalado como presunto responsable de atacar y matar a las profesoras Tatiana y María del Rosario, la defensa del menor solicitó la duplicidad del plazo para resolver su situación jurídica, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El Dato: El proceso contra el joven de 15 años se desarrolla bajo el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, el cual prioriza una atención integral y un juicio justo.

Por lo anterior, se determinó la medida cautelar de internamiento preventivo, y la audiencia continuará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

La audiencia fue presidida por un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial del estado de Michoacán y los delitos por los que se le inició proceso penal son feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, en agravio de la sociedad.

PENA DE MUERTE, NO. En paralelo, el gobernador michoacano dijo que es necesario “replantear” el sistema de justicia penal a nivel nacional, ya que los jóvenes que tienen conciencia plena y cometen crímenes con demasiada saña deberían ser enjuiciados como adultos.

El Tip: Un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes encabeza el proceso para definir la situación jurídica del menor imputado por un doble crimen.

“Es una situación que nos llama a replantear nuestro sistema de justicia penal a nivel nacional, pero primero debemos, los padres de familia, estar más atentos de ellos y, en segundo lugar, es fundamental entender que los jóvenes, en este caso específico que delinquen con esta saña, sí deberían ser enjuiciados como adultos”, dijo el mandatario, en entrevista con medios locales.

Agregó estar en favor de revisar el sistema penal y coincidió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la necesidad de llevar a la discusión si los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos.

Aunque aclaró que no es una propuesta formal, la mandataria federal insistió en que “es algo que se tiene que discutir en nuestro país. Necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.

“Sobre todo, haciendo énfasis en la conciencia. Cuando la persona tiene la conciencia plena de lo que va hacer, del daño grave que va a causar, sí debe haber la consideración de ser enjuiciado como persona adulta; esa es mi posición”, expresó el gobernador.

Manifestó que estos cambios se harían a las leyes federales, como las establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual marca la pauta.

“No es un tema local, pero, como gobernador, sí voy a sugerir e impulsar que, en estos casos, los jueces enjuicien como adultos a menores que, como en este caso lamentable tenemos, y por la justicia por las familias de las maestras”, dijo.

Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que, aunque algunos actores políticos de la entidad piden la pena de muerte para este caso, esto no es posible, ya que está prohibida constitucionalmente.

50 años de prisión fija la penalidad por feminicidio para un adulto

TRES AÑOS, NO MÁS. Ayer, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, volvió a referirse al tema del doble asesinato de las profesoras de la preparatoria particular Antón Makárenko, de Lázaro Cárdenas, y confirmó que, de acuerdo con las leyes, el joven señalado, en caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una pena máxima de tres años, puesto que la penalidad encuentra límite cuando se alcanza la mayoría de edad y en estos momentos tiene 15 años.

En entrevista con reporteros locales, el funcionario explicó que, conforme a la Ley para Adolescentes, los jóvenes de entre 14 y 15 años pueden recibir una pena máxima de hasta tres años, aun tratándose de delitos graves.

También mencionó que la carpeta de investigación se conformó con videos, así como de las declaraciones de trabajadores de la preparatoria y alumnos que estuvieron en el lugar de los hechos.

“Podría alcanzar una pena máxima de tres años de privación de la libertad en centros de adolescentes. Aquí en Michoacán tenemos uno y es lo más seguro en donde enfrentará su proceso”, señaló.

También aclaró que el caso de las profesoras se investiga como feminicidio.

El miércoles pasado, familiares de las víctimas pidieron que se haga justicia y, aunque el responsable sea menor, sea juzgado como adulto.

Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario, una de las maestras asesinadas en la preparatoria Antón Makárenko, afirmó que el ataque no sólo terminó con la vida de una maestra, sino que destruyó a una familia que habían construido, dejando además a una hija sin su madre.

“Aun cuando sea menor de edad, tiene que haber justicia porque destrozó una familia (…) Dejó una hija sin madre. Entonces, tiene que haber justicia”, dijo.

ASPECTO de las instalaciones en las que se encuentra el adolescente imputado ayer. ı Foto: Especial

ARMA FANTASMA. El fiscal Carlos Torres Piña ratificó que, luego de hacerle una entrevista a los papás del menor, se confirmó que el arma que se usó para cometer el crimen no es propiedad de ellos y hasta ayer se desconocía de dónde pudo el joven obtenerla.

“No nos han señalado cómo es que la pudo haber adquirido o quién se la entregó o se la prestó. El arma no tiene registro; ya solicitamos a la Secretaría de la Defensa y se hizo el rastreo a ver si había algún permiso de alguna autoridad y no se encontró nada; entonces, es un arma que entró al país de manera ilegal”, remarcó el fiscal general.