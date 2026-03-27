Giran órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y su exjefe de policía.

La Fiscalía General de Michoacán logró que un juez de Control le concediera 16 órdenes de aprehensión por el asesinato de 4 habitantes de la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

Del total de las órdenes de aprehensión, en una se investiga al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y en otra a su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. Ambos son acusados de los siguientes delitos:

Homicidio calificado

Abuso de autoridad

Tortura

El juez de Control concedió otras 14 órdenes de aprehensión en contra de policías estatales que, presuntamente, participaron en esa masacre ocurrida el 5 de abril del año 2017.

¿Qué ocurrió en abril de 2017 en Michoacán?

Este caso comenzó con una disputa territorial, con al menos 60 años de antigüedad. Los comuneros luchaban por lo menos 512 hectáreas de bosque y terrenos entre Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y la comunidad vecina de Capácuaro, municipio de Uruapan.

En ese contexto, el 4 de abril de 2017, un grupo de 38 comuneros se trasladó a Morelia para llegar a un acuerdo con el gobierno de Silvano Aureoles; sin embargo, no hubo avances.

Cuando regresaban a sus comunicades, el camión en el que viajaban fue interceptado por la policía estatal, que agredió a los comuneros con gases lacrimógenos y los arrestó.

Un día después, los afectados decidieron realizar un bloqueo de vías de comunicación para exigir la liberación de sus compañeros.

La respuesta del gobierno estatal fue armar un operativo para liberar las vías de comunicación a los autos retenidos. No obstante, cerca de 800 elementos de la policía estatal utilizaron la fuerza letal.

El saldo final fue de 4 personas asesinadas, entre ellas, un menor de edad. Además, se reportaron al menos 10 casos de tortura y más de mil personas afectadas.

Las órdenes de aprehensión se libraron a casi 9 años del aniversario de este hecho violento, que los comuneros llamaron masacre.

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JVR