¿Quién era Anaid Belén Ramírez, rescatista de perritos asesinada en Tultitlán?

Durante esta semana se reportó el asesinato de Anaid Belén Ramírez, una rescatista de perros que había denunciado conflictos con sus vecinos, así como agresiones que estos habían cometido en su contra.

Fue el 14 de febrero del año en curso cuando Anaid publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve bastante afectada, pues con los ojos hinchados y entre lágrimas relata una tragedia.

“Para toda esa gente que decía que mi publicación era falsa” dice Anaid mientras cuenta que falleció uno de sus perros, señalando que ha recibido críticas al denunciar las agresiones que había recibido por parte de sus vecinos.

Anaid comparte que los usuarios le dicen que por qué no simplemente se cambia de domicilio, por lo que precisa que no contaba con los recursos económicos necesarios para poder cambiarse de residencia, y termina dicho video con la frase “ya estoy harta”

Ella era Anaid Belén Ramírez fue asesinada por defender a sus perritos.

Hace días subió video donde aparece denunciando el ataque y asesinato de uno de sus perritos en el municipio de Tultitlan, Estado de México.

Hizo su denuncia ante el MP, solicitó ayuda, señaló a los… pic.twitter.com/3IaTkb8kta — 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) March 27, 2026

¿Quién era Anaid Belén Ramírez?

Diana Belén Ramírez García; mejor conocida como Anaid Bel, era una rescatista de perros que apenas el pasado 12 de marzo había actualizado su foto de perfil en redes sociales, pues su perrita Chinguita había fallecido.

Durante los últimos meses, Diana Belén compartía por medio de redes sociales las agresiones físicas de las que había sido víctima por parte de sus vecinos, e incluso una denuncia que interpuso a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli en noviembre del 2024.

Publicación de Diana Belén Ramírez García ı Foto: Captura de pantalla

En fotografías y videos se podían observar los rastro de los golpes que Diana había recibido, e incluso señaló que las agresiones habían sido propiciadas porque trataban de arrebararle dos de sus perros, y compartió fotos de sus presuntos agresores.

Diana señalaba en sus publicaciones que no podía salir a trabajar debido a que sus vecinos habían roto la chapa de su casa, que la seguían y que incluso la tenían amenazada de muerte tanto a ella como a sus ocho perros.

Imagen generada con Inteligencia Artificial de Diana Belén Ramírez García ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, apuntó que las autoridades cercanas a su residencia no tomaban acción aún cuando esta había emitido una denuncia, pues presuntamente sus vecinos le habrían señalado que tenían vínculos con funcionarios públicos.

El 18 de marzo Diana fue reportada como desaparecida, y tan solo un par de días después, el cuerpo sin vida de la mujer de 37 años de edad fue encontrado sin vida en Tultitlán, Estado de México.

Publicación de Diana Belén Ramírez García ı Foto: Facebook: Elizabeth Juárez

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