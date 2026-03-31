¿Quién era ‘El Payín’ en el Cártel de Sinaloa y pasajero que murió en explosión en la México-Pachuca?

¿Quién era ‘El Payín’ en el Cártel de Sinaloa?

El pasado 28 de marzo alrededor de las 18:00 horas se registró la explosión de una camioneta cuando esta se encontraba circulando sobre la carretera México-Pachuca, los dos pasajeros perdieron la vida.

Este hecho ocurrió cerca del fraccionamiento Haciendas del Bosque, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, y fue registrado por la cámara de un vehículo que se encontraba delante de la camioneta.

De acuerdo con la información que se conoce, la camioneta de color negro explotó luego de haber salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y esto provocó que el vehículo comenzara a avanzar sin control.

A bordo de la camioneta viajaban dos personas en los asientos delanteros, diversas versiones señalan que ambos pasajeros perdieron la vida de manera inmediata con la explosión.

Video de la fuerte explosión sobre la México-Pacucha ı Foto: Captura de pantalla

El área en la que sucitó la explosión fue acordonada para que se realizara el levantamiento de evidencia; hasta el momento las investigaciones sobre la causa de la explosión continúan.

Los pasajeros de la camioneta que explotó el sábado pasado en el Estado de México son originarios de Culiacán, Sinaloa, y fueron identificados como Humberto Rangel y Francisco Beltrán alias “El Payín”.

Presuntamente Francisco Beltrán alias “El Payín” es operador de una estructura criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa, pero dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.

Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno de Sinaloa, informó que la Comisión de Atención a Víctimas de dicha entidad se pondrá en contacto con los familiares de los hombres que viajaban a bordo de la camioneta para brindarles el apoyo necesario.

Explosión de camioneta en la México-Pachuca ı Foto: Redes Sociales

La causa de la explosión no se ha confirmado, pero diversas versiones señalan que esta podría haber sido provocada por un artefacto que se encontraba dentro de la camioneta, pues no existen indicios de que algún objeto fuera lanzado hacia el vehículo.

¿Quién era ‘El Payín’ en el Cartel de Sinaloa?

De acuerdo con la publicación de Vivienne Hearst en X, Francisco Beltrán es presunto miembro del grupo Cártel los Chimalis, que “controla el pueblo sinaloense Lo De Sauceda.”

Asimismo, señala que la estructura criminal Cártel los Chimalis pertenece al Cártel de Sinaloa, específicamente a la Facción Chapitos, y precisa que Francisco Beltrán extorsiona a los comercios locales del la localidad que pertenece al municipio de Navolato, Sinaloa.

Hasta el momento no se ha confirmado que Francisco Beltrán alias “El Payín” pertenece a un grupo criminal, ni su presunta paticipación activa dentro de las actividades criminales.

Francisco Beltrán ı Foto: X: @HEARST_BB

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