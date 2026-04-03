Fortalece Edomex red de Centros Libre

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró un Centro LIBRE en el municipio de Santo Tomás, que se suma a los ya aperturados en Luvianos, Acambay y Tianguistenco, para alcanzar un total de 41 en el Estado de México. La meta de la administración estatal es contar con al menos un centro en cada municipio.
En reconocimiento al impulso de esta iniciativa, promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México anunció una inversión de 50 millones de pesos para 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura a 47 Centros LIBRE en la entidad.
En estos espacios, las mujeres en situación de violencia reciben atención integral mediante asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento de trabajo social. Además, se ofrecen actividades culturales, recreativas y comunitarias, así como capacitación para el empleo, con el propósito de fortalecer su autonomía económica.
Para la Gobernadora Delfina Gómez, garantizar que las mujeres vivan libres de violencia es una prioridad. Por ello, ha impulsado acciones como la firma del “Compromiso por la Igualdad” con los 125 municipios, la propuesta de creación del Juzgado LIBRE y la implementación de Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras” en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género.
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