Investigan fallecimiento de pescador por descompresión en Celestún; no alcanzó a llegar al hospital

El trabajador no alcanzó a ser atendido por paramédicos

La temporada de pesca en el litoral yucateco se pintó de luto este viernes tras confirmarse el fallecimiento de un pescador de 47 años en el puerto de Celestún.

El incidente, derivado de una presunta descompresión durante actividades de buceo profundo, evidencia nuevamente los riesgos que se enfrenta en el trabajo marítimo.

La tragedia ocurrió durante una jornada normal de trabajo. Según testimonios, tras concluir su última inmersión, el buzo manifestó síntomas claros de una enfermedad por descompresión como dolor articular agudo, fatiga extrema, vértigo y dificultad respiratoria.

A medida que la embarcación navegaba de regreso al puerto, la condición del trabajador se agravó rápidamente hasta perder el conocimiento.

Se intensifican medidas preventivas ı Foto: Cuartoscuro

Sus compañeros solicitaron apoyo vía radio y aceleraron la marcha hacia el puerto de abrigo, pero la distancia y la falta de acceso inmediato a una cámara hiperbárica dificultaron el rescate.

Al llegar a la costa, un paramédico municipal esperaba la embarcación para brindar los primeros auxilios, sin embargo, confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El diagnóstico preliminar apunta a un accidente descompresivo fulminante, causado por la formación de burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo tras un ascenso inadecuado o un tiempo de inmersión prolongado.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal y peritos del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, con el fin de integrar la carpeta de investigación y establecer las causas del deceso.

Riesgos y recomendaciones

Este fallecimiento reaviva la alerta entre las cooperativas pesqueras de Yucatán sobre la seguridad de los buzos.

La enfermedad por descompresión es el riesgo más alto en la actividad y requiere atención especializada urgente. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los pescadores:

Respetar estrictamente las tablas de descompresión y los tiempos de ascenso.

Contar con equipo de comunicación funcional (satelital o radiofónica).

Monitorear síntomas de fatiga o dolor tras salir del agua y buscar ayuda profesional de inmediato.

La comunidad de Celestún espera que este suceso impulse una mayor capacitación y mejor equipamiento entre los trabajadores de las profundidades del Golfo de México.