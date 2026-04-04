Convocan a marcha en Veracruz para exigir acciones por derrame petrolero en el Golfo

Colectivos ambientales y comunidades del sur de Veracruz convocaron a una marcha en Pajapan para exigir atención al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, a un mes de las afectaciones que continúan impactando la región.

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo y a que hora sera la marcha?

De acuerdo con la convocatoria difundida por organizaciones locales, la movilización se realizará bajo el lema “Por el mar y la laguna”, con salida desde el domo de Pajapan rumbo a Playa Linda.

Fecha: 5 de abril de 2026

Hora: 08:00 horas

En el cartel, los colectivos hacen un llamado directo a la ciudadanía a sumarse a la protesta e incluso a integrarse durante el recorrido. Entre los mensajes centrales destacan:

“Exigimos respuestas al derrame”

Invitación a llevar carteles

Recomendaciones básicas como portar agua, sombrero y alimentos

La movilización forma parte de una jornada más amplia de protestas en distintos puntos de Veracruz.

🌊🐢🌎🍀

Comunidades de #Veracruz convocan a

MARCHA POR LA MAR Y LA LAGUNA



📌 5 de abril

🕗 8:00hrs

📍 Domo del municipio de Pajapan, Veracruz



El Golfo de México y la Laguna del Ostión no pueden seguir como zonas de sacrificio#DefensaDelTerritorio#DefensaDelMaritorio pic.twitter.com/0VQ3UPB2sn — Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (@HacemosAldea) April 3, 2026

Derrame en el Golfo

El llamado a marchar ocurre tras el derrame de hidrocarburos registrado a inicios de marzo de 2026 en el Golfo de México, que ha generado afectaciones en varias zonas costeras.

Reportes coincidentes señalan que la contaminación ha alcanzado amplios tramos del litoral, con impactos en:

Actividad pesquera

Ecosistemas como manglares y lagunas

Fauna marina

Economía local de comunidades costeras

Habitantes han denunciado que, pese al paso de las semanas, persisten residuos visibles y afectaciones en sus actividades diarias.

¿Qué exigen los colectivos?

El eje de la protesta se centra en la percepción de falta de respuesta efectiva por parte de autoridades ante el derrame.

Los colectivos demandan:

Información clara sobre la magnitud del daño

Acciones de limpieza más contundentes

Apoyo a comunidades afectadas

Evaluaciones ambientales y de salud

El uso de consignas como “El Golfo no es zona de sacrificio” refleja el nivel de inconformidad social en la región.

Mientras autoridades han señalado que algunas zonas costeras se encuentran en condiciones aptas, comunidades locales sostienen que los efectos del derrame continúan.

Este contraste ha incrementado la presión social y ha derivado en la organización de movilizaciones como la de Pajapan, que busca visibilizar el problema a nivel estatal y nacional.

Elementos de la Marina realizan recorridos de playas de las ciudades de Veracruz y Boca del Río para proceder a la limpieza de estas ı Foto: Cuartoscuro

Posibles afectaciones y seguimiento

Se prevé que la marcha genere movilización en la zona sur de Veracruz durante la mañana del 5 de abril, sin descartar afectaciones viales locales.

Además, colectivos han advertido que las protestas podrían continuar si no hay avances en la atención del derrame, lo que mantiene el tema como un foco activo de tensión ambiental.

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MSL