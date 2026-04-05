Alejandro Armenta encabeza supervisión de operativo de seguridad en Semana Santa

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó el operativo de seguridad y las tareas coordinadas tierra-aire que permitieron que las y los visitantes disfrutaran las celebraciones de Semana Santa con tranquilidad.

El mandatario enfatizó que su administración optimiza los recursos económicos y tecnológicos para la seguridad de las y los poblanos. “Este operativo empezó antes del primer año de gobierno, trabajamos por tu tranquilidad ”, reafirmó.

Con el objetivo de salvaguardar a las familias poblanas y al turismo durante esta temporada vacacional, el gobierno de Puebla reforzó las acciones de vigilancia mediante operativos terrestres y aéreos, con apoyo de helicópteros, drones y unidades de patrullaje en la capital y su zona conurbada, los cuales forman parte del operativo “Puebla Segura”, iniciado el pasado 11 de diciembre.

Una vista aérea de la Catedral de Puebla. ı Foto: Cortesía

Como resultado de estas tareas coordinadas, turistas, visitantes y familias locales, participaron en un ambiente de tranquilidad durante las festividades de corte religioso. Asimismo, se contó con operativos en balnearios y sitios de esparcimiento que permanecieron hasta el cierre de los espacios en todo el estado.

El binomio tierra-aire protegió a la población en el periodo vacacional con la participación de más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

En Puebla existe una permanente coordinación con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal, por lo que la administración estatal fortalece las condiciones de tranquilidad y cuidado, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

De lo anterior, se desprende que en Puebla las acciones contra el robo al autotransporte disminuyeron; los eventos pasaron de 7 mil 978 en 2024 a 6 mil 263 en 2025, una reducción de 21.49 por ciento; además, para marzo de 2026 se reportan 268 eventos, con una caída de 86.69 por ciento frente a 2025, según cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la comparativa específica para Puebla, el robo a transportistas bajó de 2 mil 204 carpetas en 2024 a 1 mil 609 en 2025, es decir, una reducción de 26.99 por ciento. Además, en 2026, de enero a marzo, los registros muestran descensos de 17.73 por ciento en enero, 29.68 por ciento en febrero y 58.33 por ciento en marzo, respecto de los mismos meses de 2025.

cehr