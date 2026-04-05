Caribe Mexicano

QRoo registra 80.7% de ocupación hotelera

Esta semana se recibieron más de 600 mil turistas en los distintos destinos del Caribe Mexicano; fortalece su actividad turística al superar cifras del año previo en Semana Santa 2026

Quintana Roo registra alta ocupación hotelera durante temporada vacacional de Semana Santa.
Quintana Roo registra alta ocupación hotelera durante temporada vacacional de Semana Santa. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que Quintana Roo registra una ocupación hotelera promedio del 80.7 por ciento durante la actual temporada vacacional de Semana Santa 2026, superando el 78.9 por ciento registrado en 2025, lo que refleja un incremento sostenido en la demanda turística.

En este periodo se tienen nuevos registros, con más de 10 mil turistas adicionales respecto a lo registrado el año anterior, quienes actualmente disfrutan de la oferta turística de la región, caracterizada por sus playas, infraestructura hotelera y diversidad de experiencias. Tan solo esta semana se recibieron a más de 600 mil turistas en los distintos destinos del Caribe Mexicano.

Turistas disfrutan de esta temporada vacacional de Semana Santa en playas de Quintana Roo.
Turistas disfrutan de esta temporada vacacional de Semana Santa en playas de Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

Se espera una afluencia total de más de 1.2 millones de visitantes en los distintos destinos del Caribe Mexicano durante el periodo vacacional de Semana Santa.

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Lezama Espinosa destacó que estas cifras consolidan a Quintana Roo como uno de los destinos más atractivos del país y del mundo, especialmente en temporadas vacacionales de alta demanda.

cehr

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