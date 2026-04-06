Fiscalía de Michoacán investiga secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Imagen de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que se inició carpeta de investigación con relación al secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”, cuyo cuerpo fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

De igual manera se investiga a 3 personas posiblemente relacionadas con el secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo.

En este sentido, el personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo diligencias de campo y gabinete que permitan judicializar el hecho.

La institución refrenda su compromiso de actuar con firmeza y rigor técnico-jurídico para garantizar el acceso a la justicia, y reitera que no se escatimarán esfuerzos en las investigaciones hasta el total esclarecimiento de este hecho, y se continuará informando conforme lo permitan las investigaciones.

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FGR