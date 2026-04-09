Asesinan a Luis Gallardo, líder sindical de la CTM en Ixhuatlán del Sureste

El asesinato de Luis Alberto Gallardo, identificado como líder sindical vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), generó movilización policiaca y consternación este jueves 9 de abril de 2026 en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, donde además se reportó una persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 06:10 horas, cuando sujetos armados arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Las Águilas, y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Testimonios recabados en el lugar refieren que se escucharon al menos siete detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

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Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar confirmaron que Luis Gallardo, de aproximadamente 48 años, ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas por impactos de bala.

Asesinan a dirigente de la CTM en Veracruz ı Foto: Redes sociales

Durante la agresión, un joven de 19 años resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como reservado hasta el momento.

La zona fue acordonada por corporaciones policiacas, mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios balísticos e iniciaban las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se abrió una carpeta de investigación por este homicidio; no obstante, hasta el momento no se reportan personas detenidas, ni se ha establecido de manera oficial el móvil del ataque.

CTM condena el crimen y se deslinda

Tras lo ocurrido, el dirigente estatal de la CTM, Víctor García Trujeque, condenó el asesinato y pidió a las autoridades una investigación a fondo para dar con los responsables.

Asimismo, puntualizó que la organización no respalda automáticamente a todos los líderes sindicales locales, en un intento por deslindar responsabilidades institucionales en torno al caso.

El homicidio de Luis Gallardo ocurre en un contexto de violencia persistente en la zona sur de Veracruz, donde distintos hechos delictivos han generado preocupación entre la población.

Aunque aún no se ha determinado si este crimen está relacionado con su actividad sindical o con otros factores, el caso ha encendido alertas sobre la seguridad de líderes y trabajadores en la región.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades puedan proporcionar más información sobre este hecho que ha causado impacto a nivel local.

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MSL