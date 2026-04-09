Avanzan obras viales estratégicas en Edomex para fortalecer movilidad y desarrollo económico

Con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa proyectos estratégicos de infraestructura vial que transforman la movilidad, fortalecen la conectividad, dinamizan la actividad económica y elevan la calidad de vida de las y los mexiquenses.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó la modernización de la carretera Toluca–Zihuatanejo, que contempla 372 kilómetros.

Informó que en mayo iniciará el tramo Toluca–Temascaltepec, de 38 kilómetros, una vez concluidos los procesos técnicos previos. Subrayó que esta vialidad es clave para fortalecer la conectividad regional y la actividad económica.

En la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta @Claudiashein, se presentaron los avances en proyectos prioritarios de movilidad, destacando tres para el #EdoMex: modernización de la carretera Toluca-Zihuatanejo, el Puente Alameda Oriente, y la construcción de la autopista… pic.twitter.com/NZ63ssHIsW — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 9, 2026

Asimismo, refirió los avances de los Puentes Vehiculares Alameda Oriente 1 y 2, que mejorarán la movilidad en el Valle de México. El primer puente concluirá en octubre de este año y el segundo en 2027.

En la zona norte de la entidad, la autopista Atizapán–Atlacomulco registra avances y permitirá reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad regional.

El funcionario señaló que estas obras, en el marco del “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, consolidan la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para impulsar infraestructura moderna en beneficio del pueblo mexiquense.

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MSL